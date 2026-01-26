Il figlio debutta in Liga con l'Elche, la gioia di papà Michel: "Ha realizzato il suo sogno"

La vita di Álex Sánchez è cambiata radicalmente in pochissimi giorni. Il giovane esterno spagnolo, 19 anni, cresciuto nel vivaio del Real Madrid, ha lasciato La Fábrica per accasarsi all’Elche e il suo impatto in biancoverde è stato immediato e sorprendente. Dopo appena due allenamenti, Álex ha convinto il tecnico Eder Sarabia, che lo ha incluso subito nella lista dei convocati contro il Siviglia e gli ha concesso 5' nella partita contro il Levante, dove ha firmato un assist per Adam e ha lasciato tutti a bocca aperta con una spettacolare rovesciata.

Il tecnico dell’Elche non ha dubbi: Alex è già diventato un punto di riferimento anche con la prima squadra. Arrivato per rinforzare le riserve, il ragazzo ha subito mostrato personalità e talento, guadagnandosi una presenza costante nelle rotazioni e dimostrando di poter competere ad alti livelli. Ora punta a scendere in campo contro il Barcellona il prossimo fine settimana, confermando la rapidità di adattamento e la fiducia che il club ripone in lui.

Il sorriso più grande arriva dalla famiglia: Alex è figlio di Míchel, attuale allenatore del Girona, che ha mostrato orgoglio e gioia per il traguardo del figlio. "Sono felicissimo per lui, ha realizzato il suo sogno. Dopo anni difficili, l’Elche gli ha ridato la vita a livello sportivo. Ora deve continuare a lottare, dare il meglio ogni giorno e migliorarsi continuamente", ha dichiarato l’ex giocatore madridista.