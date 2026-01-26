Lione già pazzo di Endrick: è il più giovane del club a realizzare una tripletta in Ligue 1

Non poteva esserci esordio migliore per Endrick . Nel secondo match di Ligue 1 con l’Olympique Lione, il giovane attaccante brasiliano ha realizzato una fantastica tripletta nella vittoria travolgente sul Metz per 5-2, dimostrando subito di poter fare la differenza ad altissimo livello. Pur non battendo record assoluti, la sua prestazione lo colloca tra i più giovani giocatori del XXI secolo a segnare tre reti in una singola partita del massimo campionato francese.

Negli ultimi vent’anni, solo pochi nomi illustri sono riusciti nell'impresa: Emmanuel Rivière con il Monaco nel 2013, Kaba Diawara con il Nizza nel 2002, Eli Kroupi con il Nancy nel 2005 e Johan Audel, autore di tre gol nel suo debutto con il Valenciennes nel 2007. Endrick si inserisce quindi in un ristretto club di giovani fenomeni capaci di incidere immediatamente nei match di Ligue 1.

Per quanto riguarda la precocità, il brasiliano è tra i più giovani realizzatori di triplette dal 2000-2001, dietro a talenti come Jérémy Ménez (17 anni e 260 giorni), Kylian Mbappé (18 anni e 53 giorni) e Ousmane Dembélé (18 anni e 296 giorni). All’interno della storia dell’OL, Endrick stabilisce un primato personale: diventa il più giovane giocatore dei Gones a realizzare tre reti in una partita di campionato, superando Bernard Lacombe, che aveva segnato tre reti a 19 anni e 196 giorni nel 1972.