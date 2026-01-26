Ufficiale Il Chelsea richiama Anselmino dal prestito. E il Borussia Dortmund non la prende bene

Ora è ufficiale: Aaron Anselmino lascia il Borussia Dortmund e torna al Chelsea. Il classe 2006 ha avuto un impatto relativo in Bundesliga con il club giallonero, con sole 6 apparizioni in campionato, anche a causa di alcuni stop fisici. Arriva comunque la decisione dei Blues di riportarlo alla base prima del tempo.

Questo il comunicato del Borussia Dortmund: "Il difensore centrale Aaron Anselmino lascia il Borussia Dortmund e torna immediatamente al Chelsea FC. Il club della Premier League ha attivato una clausola domenica sera, che pone fine prematuramente al prestito del difensore, originariamente datato 30.06.2026.

Il 20enne ha giocato dieci partite ufficiali e ha segnato un gol. Il Borussia Dortmund si rammarica molto della partenza a breve termine di Aaron Anselmino e lo ringrazia per il suo impegno negli ultimi mesi. Il BVB augura all'argentino tutto il meglio per il suo futuro".

Una scelta, quella fatta dal club londinese, che secondo quanto rivelato dalla BILD ha lasciato amareggiato il Dortmund. I gialloneri infatti evidentemente non si aspettavano questa scelta da parte del Chelsea e contavano di avere il giocatore con sé almeno fino alla fine del prestito per questa annata. Il Dortmund comunque non sembra intenzionato a rimpiazzarlo sul mercato.