PSG, nessuna fretta con Hakimi: il marocchino sarà tutelato sul piano fisico e mediatico

A poco più di una settimana dalla finale di Coppa d’Africa persa contro il Senegal, le ferite in casa Marocco sono tutt’altro che rimarginate. L’episodio che continua a pesare come un macigno è il rigore fallito da Brahim Díaz, l’errore che avrebbe potuto consegnare il titolo ai Leoni dell’Atlante. Un momento traumatico, amplificato anche dal discusso cucchiaio di Kylian Mbappé e da una dedica che non è passata inosservata, contribuendo a rendere ancora più amaro il ricordo di quella serata.

Tra i giocatori più segnati da questa CAN c’è anche Achraf Hakimi. Arrivato al torneo casalingo già infortunato, il laterale del Paris Saint-Germain ha saltato la fase a gironi e, una volta rientrato, non è mai riuscito a esprimersi sui livelli abituali. Una competizione complessivamente al di sotto delle aspettative, soprattutto se paragonata alle prestazioni offerte con la maglia del PSG. Rientrato a Parigi mercoledì scorso, Hakimi non è stato schierato nel match di campionato ad Auxerre, segnale chiaro di una gestione attenta e ponderata.

Secondo Le Parisien, il club parigino ha scelto una linea di totale protezione nei confronti del giocatore. Nessuna esposizione mediatica del suo rientro, nessun contenuto sui canali ufficiali: una strategia precisa per evitare pressioni aggiuntive o possibili ironie dopo la delusione continentale. Luis Enrique ha parlato direttamente con l’esterno marocchino per valutarne lo stato mentale, consapevole che l’aspetto psicologico è centrale quanto quello fisico. Proprio sul piano atletico, lo staff del PSG non intende correre rischi: Hakimi ha forzato i tempi per essere presente nella fase a eliminazione diretta della CAN e ora la priorità è evitare ricadute. Per questo appare improbabile una sua partenza dal primo minuto nella sfida di Champions League contro il Newcastle. Prudenza e calma: questa la parola d’ordine a Parigi, anche se il ritorno a pieno regime del marocchino sarebbe prezioso per una rosa attualmente ridotta.