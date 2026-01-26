Longoria: "Vorrei che De Zerbi restasse a lungo. Potrebbe essere il nostro Simeone"

Il presidente dell’Olympique Marsiglia, Pablo Longoria, non ha mai nascosto l’ambizione di costruire un progetto di lungo termine attorno a Roberto De Zerbi. Intervistato dal Telegraph, Longoria ha confermato la volontà di prolungare il contratto dell’allenatore italiano, attualmente valido fino al 2027, dichiarando: "Certo, sarei felice che Roberto restasse a lungo. Vorrei che diventasse per l’OM quello che Diego Simeone è per l’Atletico Madrid". La fiducia nel tecnico è totale e il club intende garantirgli continuità e serenità per sviluppare il progetto sportivo.

Nonostante le voci di un possibile interessamento da parte del Manchester United, Longoria resta sereno: "È normale che grandi club cerchino un allenatore del calibro di Roberto, bisogna aspettarselo. Allo stesso tempo, devo giocare le mie carte e condividere il medesimo entusiasmo per il futuro". L’OM vuole così ribadire il messaggio di stabilità e ambizione, mostrando di credere nel percorso intrapreso con De Zerbi.

Sotto la guida dell’italiano, l’OM ha già mostrato progressi significativi: la squadra, terza in campionato, è stata vicina a conquistare il primo trofeo in 12 anni, beffata in Supercoppa dal PSG, e resta in corsa in Coppa di Francia e Champions League. De Zerbi, dal canto suo, ha più volte sottolineato il rispetto e l’impegno con cui è arrivato a Marsiglia, lamentando però una valutazione spesso più severa rispetto ai colleghi francesi: "Sono italiano e orgoglioso di esserlo. Sono venuto qui rispettando tutti, ma non ho padroni, se non il proprietario Frank McCourt", ha dichiarato dopo la vittoria per 3-0 contro il Lens.