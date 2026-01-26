Ufficiale Il Basilea cambia ancora in panchina, esonerato Magnin: "Non è arrivata la svolta"

Il Basilea comunica di aver deciso per l'esonero del proprio tecnico, Ludovic Magnin. "Dopo prestazioni altalenanti verso la fine dello scorso anno, la sperata inversione di tendenza non è arrivata nonostante l'intenso lavoro nel team di allenatori e una buona preparazione invernale", si legge nella nota diramata dal club svizzero.

"A causa della mancanza di sviluppo sportivo, l'FC Basilea 1893 ha deciso di cambiare il proprio allenatore. Il club informerà il prima possibile sull'accordo di successione", scrive ancora il Basilea.

Il direttore sportivo Daniel Stucki ha dichiarato: "Nelle settimane e nei mesi precedenti la pausa invernale, abbiamo avuto la sensazione che le nostre prestazioni fossero stagnanti e non avessimo più portato in campo la costanza necessaria per i nostri ambiziosi obiettivi. Le prime tre partite del nuovo anno, tra cui il pareggio in casa contro l'FC Sion, e soprattutto l'insufficiente prestazione in trasferta a Salisburgo, non hanno soddisfatto le aspettative della direzione sportiva - l'inversione di tendenza sperata non è stata effettuata nonostante una buona preparazione. Ad oggi, possiamo ancora raggiungere alcuni dei nostri obiettivi. Per questo motivo abbiamo deciso di compiere questo passo, che è tutt'altro che facile per noi".

Così Ludovic Magnin: "Vorrei ringraziare l'FC Basel per un grande semestre nonostante tutto. Ho potuto sentire cosa significa questo club per la città e per la gente e, naturalmente, è difficile per me dire addio. Auguro alla squadra, allo staff e a tutto il club solo il meglio per il resto della stagione e ringrazio tutti coloro che mi hanno sostenuto durante il mio periodo all'FCB".