L'Arsenal cade con lo United, Rooney: "4 cambi insieme? Arteta è andato in panico"

L'Arsenal, dopo pochi giorni dal successo convincente ottenuto a Milano contro l'Inter, è caduto all'Emirates contro il Manchester United. L'ex leggenda dei Red Devils, Wayne Rooney, ha detto la sua in merito al passo falso dei Gunners ed in particolare sul lavoro di Milkel Arteta.

Queste le parole di Rooney alla BBC: "Penso che Mikel Arteta sia brillante, l'ho elogiato molto, ma credo che sia andato nel panico dopo il vantaggio del Manchester United per 2-1. Fare quattro cambi contemporaneamente - Ben White, Eberechi Eze, Mikel Merino e Viktor Gyokeres al posto di Piero Hincapie, Martin Zubimendi, Martin Odegaard e Gabriel Jesus al 58' - credo che sia un segnale del fatto che sia andato nel panico e abbia affrettato quei cambi", ha fatto notare.

Poi ha spiegato: "Invece di lasciare che l'Arsenal provasse a rientrare in partita con i giocatori che aveva in campo, credo che si sia fatto prendere dal panico con i quattro cambi, e credo che non abbia dato i suoi frutti. Penso che la cosa principale per l'Arsenal ora sia non farsi prendere dal panico, perché credo che siano due punti in meno rispetto alle ultime nove partite. Se avessimo saputo qualche mese fa che l'Arsenal avesse avuto un vantaggio di quattro punti a questo punto della stagione beh, sono sicuro che sarebbe stata una cosa positiva. Ma la piccola preoccupazione riguarda solo le ultime settimane, con solo due punti su nove. Sono quindi certo che Arteta vorrà provare a mettere in palio la prossima vittoria il più velocemente possibile".