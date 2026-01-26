Imbarazzo a Barcellona: il nuovo Camp Nou finisce sott'acqua, le immagini

Dallo scorso 22 novembre il Barcellona è tornato a giocare nel Camp Nou. Una casa tutta nuova, che porta il nome dello sponsor "Spotify", inaugurata nella sua nuova versione nella vittoria per 4-0 raccolta contro l'Athletic Club, in campionato. La squadra di Hansi Flick da allora non ha sbagliato un colpo fra le mura amiche, evidentemente rinvigorita dalla possibilità di godersi nuovamente uno stadio ammirato in tutto il mondo.

Nell'ultima gara giocata dai blaugrana contro il Real Oviedo però emergono le prime criticità del nuovo impianto. Sulla città catalana infatti si è abbattuta una forte pioggia e le immagini che circolano su media e social network sembrano presentare una "tenuta" da parte del Camp Nou non proprio eccellente: tanti tifosi hanno lamentato e ripreso veri e propri allagamenti, come si vede dalle immagini qua sotto.