Il Lione sforna talenti a ripetizione: l'ultimo lanciato da Fonseca è il 19enne Steeve Kango

A causa delle tante assenze per infortunio, Paulo Fonseca ha lanciato ieri dal primo minuto il giovane Steeve Kango. Il 19enne terzino destro ha debuttato nell'andata degli ottavi di finale di Europa League contro il Celta Vigo, terminata 1-1, mostrando tutte le proprie qualità; arrivato nel settore giovanile dell'OL nel 2021, Kango aveva avuto finora esperienza solo con la squadra riserve e negli U19, ma ha saputo sfruttare al massimo questa opportunità.

Il giovane ha disputato un match di grande personalità, tenendo bene il confronto con Oscar Mingueza e creando diverse occasioni offensive, compresa una conclusione al 73’ sul palo che avrebbe potuto regalare l’1-1 ai Gones prima del gol di Endrick. I media francesi hanno apprezzato la sua prestazione: Le Progrès gli ha assegnato 6/10, secondo miglior voto della squadra, mentre L’Équipe lo ha premiato con un 7/10, migliore tra i 22 in campo, sottolineando la sua solidità fisica, le incursioni e il carattere mostrato.

Fonseca ha elogiato il giovane: "È stato uno dei migliori giocatori della squadra, ha mostrato grande carattere. Non ha paura di niente, è aggressivo e solido. La pressione era tanta, ma ha dimostrato personalità". Kango, visibilmente orgoglioso, ha raccontato in zona mista: "È un’enorme soddisfazione debuttare titolare con il mio club del cuore, in un ottavo di finale europeo. Il mister mi ha trasmesso fiducia e ho cercato di dare il massimo per aiutare la squadra. Non ho sentito pressione, volevo solo concentrarmi e godermi il momento".

Il palo gli ha negato il primo gol, ma Kango promette che sarà solo rinviato: "Ero pronto a esultare, sarà per la prossima volta!". Un debutto da ricordare e la promessa di un futuro luminoso.