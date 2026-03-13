Chelsea, squalifica e maxi-multa per Pedro Neto: insulti all'arbitro e ammissione

Nuovi guai disciplinari per Pedro Neto. L’esterno del Chelsea è stato squalificato per una giornata e multato di circa 81 mila euro per comportamento scorretto al termine della partita di Premier League contro l’Arsenal dello scorso 1° marzo. Come comunicato ufficialmente, il nazionale portoghese, sostituito al 70’, avrebbe ritardato l’uscita dal campo e rivolto parole offensive all’arbitro e ai suoi assistenti. L’accusa parla di “condotta scorretta post-sanzione”, episodio per il quale il giocatore ha ammesso le proprie responsabilità davanti alla commissione disciplinare indipendente che ha poi stabilito la sanzione.

Oltre al cartellino rosso già scontato, Neto dovrà quindi saltare un’ulteriore partita. Il provvedimento non è però collegato a quanto accaduto in Champions League contro il PSG, gara in cui il portoghese si era reso protagonista di un altro episodio discusso spingendo un raccattapalle che tardava a restituire il pallone.

In quell’occasione il giocatore si era scusato immediatamente, ma anche per quell’episodio erano stati avviati accertamenti disciplinari. Per Neto si tratta dunque di un periodo complicato fuori dal campo, proprio mentre il Chelsea è impegnato nella fase decisiva della stagione.