Il Manchester United piomba su Tonali: l'ex Milan è in cima alla lista per l'estate

Il Manchester United guarda al futuro e prepara possibili interventi sul mercato per rinforzare il centrocampo. Tra i nomi finiti sul taccuino del club inglese ci sarebbe anche Sandro Tonali, attualmente in forza al Newcastle e protagonista di una stagione molto positiva con la maglia dei Magpies.

Secondo quanto riportato dal Sun, il nazionale italiano rientra nella lista dei profili seguiti dalla dirigenza dei Red Devils in vista della prossima sessione di mercato. Tonali, classe 2000, ha ancora tre anni di contratto con il Newcastle, fattore che rende eventuali trattative tutt’altro che semplici. Il centrocampista si è ritagliato un ruolo importante nella stagione della squadra di St James’ Park, collezionando presenze in quasi tutte le 48 partite disputate tra campionato e coppe, con un bilancio di tre gol e sette assist.

Tonali non sarebbe però l’unico nome monitorato dal Manchester United. Sempre secondo il tabloid inglese, nella lista dei possibili rinforzi figurano anche Elliot Anderson, Adam Wharton, Alex Scott e Carlos Baleba, tutti profili considerati adatti per rinforzare la mediana. Le valutazioni sono ancora in corso e non risultano trattative concrete, ma l’interesse per Tonali conferma la volontà dello United di intervenire in modo significativo nel reparto centrale nella prossima stagione.