Il PSG diventa un laboratorio musicale: lanciato il progetto "Ici C’est Paris Music Lab"

Il Paris Saint-Germain continua a esplorare nuovi territori oltre il calcio e questa volta sceglie di entrare nel mondo della musica. Il club della capitale francese ha annunciato il lancio di "Ici C’est Paris Music Lab", un progetto innovativo pensato per costruire e rafforzare l’identità musicale del PSG.

L’iniziativa prenderà forma con una prima sessione di creazione musicale che si svolgerà dal 27 febbraio al 1° marzo 2026 in una location simbolo del club: il Parc des Princes, che per l’occasione diventerà un vero e proprio laboratorio artistico. Attraverso un bando aperto, il PSG invita artisti provenienti da ogni orizzonte musicale a candidarsi tramite la piattaforma ufficiale del club, con l’obiettivo di riunire talenti diversi e favorire la contaminazione creativa.

Il progetto nasce in collaborazione con partner di prestigio come Universal Music Publishing Group, Radio Nova e Les Inrockuptibles, a conferma dell’ambizione e della credibilità dell’iniziativa. L’idea è quella di dare vita a un’esperienza immersiva e inedita, capace di fondere sport, cultura e musica, valorizzando il DNA del Paris Saint-Germain anche al di fuori del terreno di gioco. Con "Ici C’est Paris Music Lab", il PSG conferma la propria vocazione a essere molto più di un club calcistico, posizionandosi come un marchio globale attento alle tendenze culturali e creative. Un nuovo capitolo che rafforza il legame con i tifosi e apre le porte a una comunità artistica internazionale, pronta a reinterpretare in musica lo spirito e l’identità dei Rouge et Bleu.