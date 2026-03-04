Super Rayo nel recupero de LaLiga: Oviedo al tappeto, doppietta di De Frutos
Vittoria netta del Rayo Vallecano contro l'Oviedo, recupero della 23ª giornata de LaLiga. Il protagonista è Jorge de Frutos, autore di una doppietta. Di Alvaro Garcia il gol del definitivo 3-0. Di seguito la classifica aggiornata:
La classifica de LaLiga
1. Barcellona 64
2. Real Madrid 60
3. Atletico Madrid 51
4. Villarreal 51
5. Real Betis 43
6. Celta Vigo 40
7. Espanyol 36
8. Real Sociedad 35
9. Athletic Bilbao 35
10. Osasuna 33
11. Getafe 32
12. Rayo Vallecano 30
13. Girona 30
14. Siviglia 30
15. Valencia 29
16. Alaves 27
17. Elche 26
18. Maiorca 24
19. Levante 21
20. Real Oviedo 16
MARCATORI
23 reti: Mbappé (Real Madrid)
16 reti: Muriqi (Maiorca)
13 reti: Yamal (Barcellona)
12 reti: Ferran Torres (Barcellona) e Budimir (Osasuna)
11 reti: Lewandowski (Barcellona)