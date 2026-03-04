Fenerbahçe a valanga ma senza Domenico Tedesco: infezione virale per il tecnico italiano
Fenerbahçe a valanga in Coppa di Turchia. Successo per 0-4 sul campo del Gaziantep per le reti di Musaba, Cherif, Nene e Brown. Da segnalare l'assenza di Domenico Tedesco per la seconda partita consecutiva. Il tecnico italiano è stato colpito da un'infezione virale e aveva già dato forfait per l'ultima partita di campionato contro l'Antalyaspor.
