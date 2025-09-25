Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Ufficiale

Il Santos batte l'ultimo colpo. Arriva lo svincolato Brahimi, ex giocatore del Nizza

Il Santos batte l'ultimo colpo. Arriva lo svincolato Brahimi, ex giocatore del Nizza
© foto di www.imagephotoagency.it
Oggi alle 09:27Calcio estero
di Michele Pavese

Il Santos ha annunciato ufficialmente l’ingaggio di Billal Brahimi, attaccante algerino di 25 anni, svincolato dopo la fine del contratto con il Nizza. L’accordo con il club paulista avrà validità fino al dicembre 2026 e chiude il ciclo di rinforzi per questa stagione, vista la chiusura del mercato brasiliano.

L’arrivo di Brahimi è stato accolto con entusiasmo dalla tifoseria bianconera. Il giocatore, che predilige agire sulla corsia destra ma può adattarsi anche a sinistra o in posizione più centrale da seconda punta, si è presentato con parole cariche di ambizione: "Sono un calciatore offensivo, mi piace puntare l’uomo, dribblare e creare occasioni. Ho potenza nella conclusione e non temo i tiri dalla distanza. I tifosi possono aspettarsi da me impegno, dedizione e massimo sforzo per onorare questa maglia storica", ha dichiarato al sito ufficiale del club.

La carriera di Brahimi è iniziata nel Cergy Pontoise, per poi proseguire in Portogallo con il Leixões. Nel 2017 si è trasferito in Inghilterra al Middlesbrough, con il debutto tra i professionisti nel 2018. Dopo il rientro in Francia con il Reims, ha vestito anche le maglie di Le Mans, Angers e soprattutto del Nizza, che lo ha lanciato definitivamente.

Con il club della Costa Azzurra ha conquistato la sua prima convocazione nella Nazionale algerina, con cui ha collezionato quattro presenze. Negli ultimi anni ha vissuto esperienze in prestito al Brest e in Belgio, allo St. Truiden. Ora, a Vila Belmiro, Brahimi cerca rilancio e continuità, pronto a mettere velocità e fantasia al servizio del Peixe.

