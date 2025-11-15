Brasile, Estevao e il rimprovero di Ancelotti: "È vero, vi spiego. E ne sono molto felice"

Autore del primo gol del Brasile nella vittoria per 2-0 sul Senegal in una partita amichevole, Willian Estevao ha vissuto una serata da incorniciare, applaudito ampiamente dal suo CT Carlo Ancelotti. Ma il 18enne di proprietà del Chelsea ha rivelato di aver ricevuto un duro rimprovero dall'allenatore italiano.

L'accaduto

In occasione di un allenamento della pausa nazionali di ottobre, durante un lavoro tattico in Corea del Sud, quando il tecnico italiano ha indicato all’attaccante del Chelsea di pressare il terzino avversario non appena fosse servito. Invece l’ex Palmeiras non ha seguito la richiesta e Ancelotti ha interrotto l’esercizio. E poco dopo si è riproposta la stessa situazione e 'Carletto' ha agito in maniera più decisa con il talentino proveniente dal Palmeiras. "È vero, ma lui è una persona che cerca di tirare fuori il massimo da me e ne sono molto felice", le prime parole riportate da ESPN Brasil.

Il racconto

Estevao però non ne ha fatto un caso, interpretando la reazione di Ancelotti in un'altra maniera: "Ti accorgi quando una persona tiene a te non solo dai complimenti, ma anche dai rimproveri quando servono, dagli elogi quando serve… Sono felice per questo momento incredibile che sto vivendo, lavorare, migliorare ogni giorno, so che c’è ancora molto da migliorare. Essere qui è un onore per me”, ha spiegato Estêvão.