Bosnia-Romania, follia Dragus: espulso per un intervento killer, solo 2 minuti in campo

Ultime partite dei rispettivi gironi di qualificazione, ovvero last call per qualsiasi nazionale voglia entrare a far parte della cerchia ristretta di partecipanti ai Mondiali 2026. Occasione che può capitare, almeno sulla carta, solamente ogni quattro anni e dunque imperdibile. Lo ha dimostrato la partita più emozionante della serata probabilmente, Bosnia-Romania. Preannunciata come una delle gare più calde, il confronto ha riservato parecchi colpi di scena, ribaltamenti di risultato e altro ancora.

Cosa è successo. In primis il vantaggio fulmineo della Romania con Birligea, a mettere nei guai la Bosnia in un primo momento, poi il pareggio da cuori forti trovato da Edin Dzeko, che a 39 anni ha tutte le intenzioni di trascinare la sua Nazionale al Mondiale. Ma ad un certo punto della partita è successo qualcosa di impensabile: l'attaccante romeno Dragus (subentrato) non ha giocato nemmeno due minuti. Entrato nella ripresa, nell'arco di 120 secondi è stato espulso a causa di un'entrata folle sull'avversario: intervento scomposto e gamba altissima, colpendo in testa l'avversario. Michael Oliver non ha perso tempo a estrarre il cartellino rosso diretto. Con tanto di conferma del VAR.

Reazione naturale. Ridotta in 10 contro 11 non ci vuole tanto per assistere al tracollo della Romania, che in 13 minuti incassa due reti e perde il match. E Dragus? Una volta espulso è tornato negli spogliatoi e le telecamere lo hanno ripreso steso a terra, nel tunnel diretto verso gli spogliatoi. Dall'animo visibilmente affranto e amareggiato con se stesso per aver cambiato gli equilibri della partita in negativo. Sorride invece la Bosnia, che sfiderà l'Austria di Arnautovic nell'ultimo turno: in palio la qualificazione diretta ai Mondiali 2026. A rincuorare un minimo Dragus, invece, la terza posizione della Romania che permette a Lucescu e i suoi ragazzi l'accesso ai playoff. E potrebbe incontrare proprio l'Italia di Rino Gattuso.