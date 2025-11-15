Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Eventi LiveCalciomercato H24MobileNetworkRedazioneContatti
Canali Serie A atalantabolognacagliaricomocremonesefiorentinagenoahellas veronainterjuventuslazioleccemilannapoliparmapisaromasassuolotorinoudinese
Canali altre squadre ascoliavellinobaribeneventobresciacasertanacesenafrosinonelatinalivornonocerinapalermoperugiapescarapordenonepotenzaregginasalernitanasampdoriasassuoloturris
Altri canali mondiale per clubserie bserie cchampions leaguefantacalciopodcaststatistiche
NetworkEventi liveTMW RadioTMW MagazineTMW NewsCalciomercato h24

La Scozia delude, Robertson: "Playoff garantito e finale con la Danimarca, cos'altro chiedere?"

La Scozia delude, Robertson: "Playoff garantito e finale con la Danimarca, cos'altro chiedere?"TUTTO mercato WEB
© foto di www.imagephotoagency.it
Yvonne Alessandro
ieri alle 23:42Calcio estero
Yvonne Alessandro

La Scozia ha gettato al vento un'occasione d'oro per portarsi al primo posto del girone C. La sconfitta rimediata al Pireo contro la Grecia (3-2) ha demoralizzato la formazione di Clarke, rimasta alle spalle della Danimarca prima ma reduce dal pareggio con la Bielorussia, difatti McTominay e compagni avrebbero potuto puntare al sorpasso. Quantomeno per forza dell'avversaria sulla carta.

Il capitano della Scozia, Andrew Robertson, nonché terzino sinistro del Liverpool ha parlato con la BBC Scotland al termine della partita: "È quello che volevamo… (avere ancora la possibilità di qualificarci automaticamente, ndr). Ma non possiamo concedere tre gol, è estremamente deludente", ha ammesso il giocatore. "Abbiamo avuto otto o nove grandi occasioni, quindi la fase offensiva l'abbiamo fatta bene stasera, ma non abbiamo fatto bene quella difensiva".

E ha continuato: "Saremmo potuti uscire con un pareggio e nessuno l’avrebbe detto quando eravamo sotto 3-0. Un pareggio comunque non sarebbe servito perché la Danimarca ha pareggiato". La Scozia si giocherà l'accesso diretto proprio contro la Danimarca tra tre giorni: "Martedì sarà una sfida decisiva, è tutto ciò che potevamo chiedere. La gente ci dava per spacciati dall’inizio del girone e ora abbiamo uno spareggio per vincerlo, e martedì è tutto in gioco". Poi la chiosa: "Abbiamo sentito i tifosi iniziare a esultare quando eravamo sotto 3-1, il che è stato un po’ strano, ma non sapevamo cosa fosse successo. Siamo delusi dal risultato di oggi, ma avere una finale contro la Danimarca in casa, con ancora il play-off garantito, cos’altro si può chiedere?".

CLASSIFICA GRUPPO C
1. Danimarca 11 punti
2. Scozia 10
3. Grecia 6
4. Bielorussia 1

Articoli correlati
Liverpool, Robertson fatalista: "Se questo è il mio ultimo anno, allora così sia"... Liverpool, Robertson fatalista: "Se questo è il mio ultimo anno, allora così sia"
Liverpool, i senatori ci mettono la faccia. Robertson: "Solo noi possiamo tirarci... Liverpool, i senatori ci mettono la faccia. Robertson: "Solo noi possiamo tirarci fuori da qui"
Bielorussia ko con la Scozia, ma Robertson: "Non sembra una vittoria, noi frustrati... Bielorussia ko con la Scozia, ma Robertson: "Non sembra una vittoria, noi frustrati alla fine"
Altre notizie Calcio estero
Borussia, mistero Adeyemi: 450mila euro di multa per armi ricevute tramite TikTok... Borussia, mistero Adeyemi: 450mila euro di multa per armi ricevute tramite TikTok
Estonia silurata dalla Norvegia, Haaland "cameriere": regala 70 hamburger ai suoi... Estonia silurata dalla Norvegia, Haaland "cameriere": regala 70 hamburger ai suoi compagni
La Scozia delude, Robertson: "Playoff garantito e finale con la Danimarca, cos'altro... La Scozia delude, Robertson: "Playoff garantito e finale con la Danimarca, cos'altro chiedere?"
Bosnia-Romania, follia Dragus: espulso per un intervento killer, solo 2 minuti in... Bosnia-Romania, follia Dragus: espulso per un intervento killer, solo 2 minuti in campo
Qualificazioni Mondiali: la Bosnia sogna con Dzeko, attesa per la Svizzera. Flop... Qualificazioni Mondiali: la Bosnia sogna con Dzeko, attesa per la Svizzera. Flop Scozia
Brasile, Estevao e il rimprovero di Ancelotti: "È vero, vi spiego. E ne sono molto... Brasile, Estevao e il rimprovero di Ancelotti: "È vero, vi spiego. E ne sono molto felice"
Estevao incanta Ancelotti: "Non dimostra 18 anni. Il Brasile con lui ha il futuro... Estevao incanta Ancelotti: "Non dimostra 18 anni. Il Brasile con lui ha il futuro assicurato"
Spagna, Ferran Torres come Di Stefano e Ramos: "Lo sapevo. Eguagliare due leggende..."... Spagna, Ferran Torres come Di Stefano e Ramos: "Lo sapevo. Eguagliare due leggende..."
Editoriale di Luca Calamai Immagine box laterale di Luca Calamai Conte o riconquista la squadra o addio scudetto. Zirkzee serve più a Gasp che ad Allegri. Spalletti è l’ora delle scelte. Gattuso e due errori di comunicazione
Le più lette
1 Conte o riconquista la squadra o addio scudetto. Zirkzee serve più a Gasp che ad Allegri. Spalletti è l’ora delle scelte. Gattuso e due errori di comunicazione
2 Criptovalute e calcio, così la nuova finanza sta entrando nel mondo del pallone
3 Inter, senti Montella dalla Turchia: "Calhanoglu aveva un po' di risentimenti, va controllato"
4 Estonia silurata dalla Norvegia, Haaland "cameriere": regala 70 hamburger ai suoi compagni
5 16 novembre 1975, nell'intervallo del derby Chinaglia e Corsini vanno quasi alle mani
Ora in radio
Repliche 00:00Repliche live!
Le repliche di TMW Radio
Repliche 11:00Repliche
Le repliche di TMW Radio
Primo piano
Immagine top news n.0 Inutile illudersi, per Gattuso solo un test contro Haaland: 3-5-2 e risposta a... La Russa
Immagine top news n.1 Mondiali 2026, l'elenco aggiornato delle qualificate: Spagna e Austria a un passo dal sogno
Immagine top news n.2 Criptovalute e calcio, così la nuova finanza sta entrando nel mondo del pallone
Immagine top news n.3 Italia, le ultime di formazione: gioca Frattesi, in attacco Pio Esposito con Retegui
Immagine top news n.4 Il CT Solbakken: "La svolta a Oslo contro l'Italia. Ma anche voi andrete al Mondiale..."
Immagine top news n.5 Haaland: "Futuro in Italia? Non si sa mai. Pio Esposito? Onestamente non lo conosco"
Immagine top news n.6 Il primo calciatore acquistato in Bitcoin: la storia di Kiroglu all'Harunustaspor
Immagine top news n.7 Messi prese 5 milioni di bonus col fan token del PSG. Che intanto ha aggiunto Bitcoin al proprio bilancio
TMW Podcast
Immagine news podcast primo piano Spalletti e la sosta per rivoluzionare la Juventus. Che cambia per Koopmeiners? Ascolta il podcast
APP TMW
Immagine news podcast n.1 Come il Napoli reagirà sul mercato all'incredibile emergenza infortuni
Immagine news podcast n.2 Il Milan rischia seriamente di perdere Mike Maignan a parametro zero
Immagine news podcast n.3 Il caso Conte non esiste. E' stato creato solo da... Antonio Conte
Immagine news podcast n.4 Mancini pronto a volare in Qatar: ecco la squadra che aspetta l'ex ct
TMW Radio Sport
Immagine news Serie C n.1 Roberto Breda: "Salernitana non più in vetta? Meglio adesso che a marzo. Ora c'è tempo"
Immagine news Serie C n.2 Lecco, Leon Sipos: "Adesso tutti sanno che siamo una squadra ostica. E in crescita"
Immagine news Serie C n.3 Felice Evacuo: "Benevento, l'esonero di Auteri un fulmine a ciel sereno"
Serie A
Immagine news Serie A n.1 Calciomercato no stop - Indiscrezioni, trattative e retroscena del 16 novembre
Immagine news Serie A n.2 Italia, decisa la sede per la semifinale playoff: si giocherà a Bergamo
Immagine news Serie A n.3 Norvegia, il ct Solbakken prima dell'Italia: "Non andiamo al Mondiale dall'età della pietra"
Immagine news Serie A n.4 Verona, Nelsson: "Dopo il prestito alla Roma periodo difficile al Galatasaray"
Immagine news Serie A n.5 Inter, senti Montella dalla Turchia: "Calhanoglu aveva un po' di risentimenti, va controllato"
Immagine news Serie A n.6 Schwoch avvisa i calciatori della Fiorentina: "Vanoli non guarda in faccia nessuno"
Serie B
Immagine news Serie B n.1 Frosinone, Castagnini: "Soddisfatti dell'avvio. Stiamo riportando entusiasmo nella piazza"
Immagine news Serie B n.2 Spezia, si ferma l'attaccante Soleri: nei prossimi giorni gli esami strumentali
Immagine news Serie B n.3 Pohjanpalo deve invertire la rotta. La promozione in A del Palermo passa dai suoi gol
Immagine news Serie B n.4 Pescara, caccia a un difensore per gennaio: da Rizzo a Coppola i possibili nomi
Immagine news Serie B n.5 Ignazio Abate bene anche in Serie B: la sua Juve Stabia sulla strada per i playoff
Immagine news Serie B n.6 Giannitti: "Stirpe-Alvini connubio vincente a Frosinone. La Samp è la grande incompiuta di B"
Serie C
Immagine news Serie C n.1 Ternana, la Curva Nord alza la voce: nuovi striscioni contro il ricorso sul progetto stadio-clinica
Immagine news Serie C n.2 Gallo tiene il Vicenza con i piedi per terra: "Niente euforia, col Renate serve lucidità"
Immagine news Serie C n.3 Pro Patria, Greco avvisa: "A Lecco gara insidiosa. Dobbiamo ricostruire dalle basi"
Immagine news Serie C n.4 Pianese, Birindelli avvisa: "Pontedera è un esame vero. Servirà compattezza e lucidità"
Immagine news Serie C n.5 Vis Pesaro, Stellone: "Reazione da grande gruppo. Vittoria che pesa tantissimo"
Immagine news Serie C n.6 Buscè si gode i tre punti e avverte il Cosenza: "Bene il risultato, ma possiamo fare molto di più"
Pronostici
Immagine news Pronostici n.1 Pronostico Italia-Norvegia, risultato ininfluente ma il riscatto è d'obbligo
Immagine news Pronostici n.2 Pronostico Azerbaigian-Francia: Bleus già qualificati ma comunque avanti nei pronostici
Immagine news Pronostici n.3 Pronostico Svizzera-Svezia, elvetici a un passo dal Mondiale
Calcio femminile
Immagine news Calcio femminile n.1 Romanelli: "Spagna e Inghilterra avanti a noi. Prendiamo ispirazione per continuare a crescere"
Immagine news Calcio femminile n.2 Como Women-Milan, le formazioni ufficiali: torna Kerr dal 1’. Solito tridente per Bakker
Immagine news Calcio femminile n.3 Serie A Women, la Fiorentina manca l’assalto al primo posto: 1-1 contro il Parma
Immagine news Calcio femminile n.4 Parma-Fiorentina, le formazioni ufficiali: Hurtig e Bonfantini dal 1'. Pinther guida le ducali
Immagine news Calcio femminile n.5 Serie A Women, un lampo di Pellegrino Cimò stende il Sassuolo. 1ª vittoria per la Ternana
Immagine news Calcio femminile n.6 Sassuolo-Ternana, le formazioni ufficiali: in avanti è sfida fra Clelland e Pirone
TMW Magazine
Download TMW MagazineTMW Magazine n.163 Download
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3Daniele Minelli, la storia di un arbitro "punito" ingiustamente dal "sistema" Ascolta il podcast
Calcio2000
Immagine news L'Angolo di Calcio2000 n.3 Gattuso, le parole di un leader: sufficienti per colmare le lacune azzurre?