La Scozia delude, Robertson: "Playoff garantito e finale con la Danimarca, cos'altro chiedere?"

La Scozia ha gettato al vento un'occasione d'oro per portarsi al primo posto del girone C. La sconfitta rimediata al Pireo contro la Grecia (3-2) ha demoralizzato la formazione di Clarke, rimasta alle spalle della Danimarca prima ma reduce dal pareggio con la Bielorussia, difatti McTominay e compagni avrebbero potuto puntare al sorpasso. Quantomeno per forza dell'avversaria sulla carta.

Il capitano della Scozia, Andrew Robertson, nonché terzino sinistro del Liverpool ha parlato con la BBC Scotland al termine della partita: "È quello che volevamo… (avere ancora la possibilità di qualificarci automaticamente, ndr). Ma non possiamo concedere tre gol, è estremamente deludente", ha ammesso il giocatore. "Abbiamo avuto otto o nove grandi occasioni, quindi la fase offensiva l'abbiamo fatta bene stasera, ma non abbiamo fatto bene quella difensiva".

E ha continuato: "Saremmo potuti uscire con un pareggio e nessuno l’avrebbe detto quando eravamo sotto 3-0. Un pareggio comunque non sarebbe servito perché la Danimarca ha pareggiato". La Scozia si giocherà l'accesso diretto proprio contro la Danimarca tra tre giorni: "Martedì sarà una sfida decisiva, è tutto ciò che potevamo chiedere. La gente ci dava per spacciati dall’inizio del girone e ora abbiamo uno spareggio per vincerlo, e martedì è tutto in gioco". Poi la chiosa: "Abbiamo sentito i tifosi iniziare a esultare quando eravamo sotto 3-1, il che è stato un po’ strano, ma non sapevamo cosa fosse successo. Siamo delusi dal risultato di oggi, ma avere una finale contro la Danimarca in casa, con ancora il play-off garantito, cos’altro si può chiedere?".

CLASSIFICA GRUPPO C

1. Danimarca 11 punti

2. Scozia 10

3. Grecia 6

4. Bielorussia 1