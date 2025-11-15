Qualificazioni Mondiali: la Bosnia sogna con Dzeko, attesa per la Svizzera. Flop Scozia

Occasione enorme persa dalla Scozia contro la Grecia, già fuori dal Mondiale 2026 dall'ultima pausa nazionali. Oltre un'ora di incubo ad occhi aperti per McTominay e compagni al Pireo, sotto di tre reti complice una prestazione al di sotto delle attese, considerato anche il match in contemporanea nel girone C. Le reti di Doak e Christie non hanno portato nemmeno un punto alla ciurma del CT Clarke, che si mangia le mani e perde la possibilità di salire al primo posto.

Buona notizie a metà per la Danimarca, che riesce quantomeno a rimontare la Bielorussia a Copenhagen: Damsgaard apre, Gromyko e Demchenko fanno tremare la formazione del nord Europa, finché a 11 minuti dalla fine il laziale Isaksen ha incastonato in porta un gol a giro valido il 2-2. E da vetta della classifica. Per il pass diretto alla Coppa del Mondo si deciderà tutto all'ultima giornata contro la Scozia.

Edin Dzeko riaccende la speranza della Bosnia a Zenica: sotto 0-1 all’intervallo per la rete di Birligea da attaccante puro (su assist dell’ex Parma Mihaila), è servito un guizzo da rapace d’area del 39enne della Fiorentina per riportare il match in parità - ha firmato il 72esimo gol in 175 partite con la sua Nazionale. Sotto di un uomo al 67', la Romania è stata punita da Bajraktarevic e Tabakovic allo scadere (3-1): così il sogno della Bosnia continua. La ciurma di Lucescu si qualificherà da terza ai playoff grazie al percorso in Nations League.

La festa deve attendere, anche se la Svizzera travolge la Svezia (4-1) nel segno dell'ex Bologna Ndoye (gol e assist): non c'è ancora la matematica certezza per il pass ai Mondiali, avanti tre lunghezze sui diretti avversari. Ossia la Nazionale rivelazione del Gruppo B, il Kosovo: grazie al bomber dell’Hoffenheim inseguito dal Bayern Monaco, Fisnik Asllani, e l'autorete di Karnicnik, arriva una vittoria pesantissima che frena la gioia della ciurma di Yakin. Una gara pazza, però, con doppia espulsione da un lato all'altro (l’ex Sampdoria Stjanovic e Dragus) a lasciare le squadre in 10 contro 10. Ad ogni modo il primo posto del girone si deciderà all'ultima giornata.

I risultati delle 18

Georgia - Spagna 0-4

11' Oyarzabal (S), 22' Zubimendi (S), 34' F.Torres (S), 63' Oyarzabal (S)

Cipro - Austria 0-2

18' Arnautovic rigore (A), 56' Arnautovic (A)

Liechtenstein - Galles 0-1

62' James (G)

Turchia - Bulgaria 2-0

18' Calhanoglu rigore (T), 84' autogol Chernev (T)

Le partite delle 20:45

Bosnia Erzegovina - Romania 3-1

17' Birligea (R), 49' Dzeko (B), 80' Bajraktarevic (B), 93' Tabakovic (B)

Danimarca - Bielorussia 2-2

11' Damsgaard (D), 62' Gromyko (B), 65' Demchenko (B), 79' Isaksen (D)

Grecia - Scozia 3-2

7' Bakasetas (G), 57' Karetsas (G), 63' Tzolis (G), 65' Doak (S), 70' Christie (S)

Slovenia - Kosovo 0-2

6' Asllani (K), 64' Karnicnik autogol (K)

Svizzera - Svezia 4-1

12' Embolo (SVI), 33' Nygren (SVE), 60' Xhaka rigore (SVI), 75' Ndoye (SVI), 94' Manzambi (SVI)

CLASSIFICA GRUPPO B

1. Svizzera 13 punti

2. Kosovo 10

3. Slovenia 3

4. Svezia 1

CLASSIFICA GRUPPO C

1. Danimarca 11 punti

2. Scozia 10

3. Grecia 6

4. Bielorussia 1

CLASSIFICA GRUPPO H

1. Austria 18 punti

2. Bosnia Erzegovina 16

3. Romania 10

4. Cipro 8

5. San Marino 0

CLASSIFICA GRUPPO E

1. Spagna 15 punti

2. Turchia 12

3. Georgia 3

4. Bulgaria 0