Il Senegal stavolta frena: Mane riprende la DR Congo, 1-1. Dia rimane in panchina
Il Senegal raccoglie, nella seconda gara in Coppa d'Africa, soltanto un pareggio contro la Repubblica Democratica del Congo. Finisce 1-1 dopo la vittoria (per 3-0 contro il Botswana) nella prima gara dei campioni del 2021.
Al gol di Cedric Bakambu al 61' ha risposto l'ex Liverpool Sadio Mané otto minuti più tardi. Solo panchina per l'attaccante della Lazio, Boulaye Dia. Il Senegal sale così a 4 punti nel gruppo D, alla pari proprio della DR Congo. Vediamo di seguito il programma delle partite già giocate oggi in Coppa d'Africa, i risultati e le classifiche dei gironi coinvolti nel torneo che si sta disputando in Marocco.
IL PROGRAMMA DI OGGI
Gruppo D
Benin - Botswana 1-0
Senegal - DR Congo 1-1
Gruppo C
Uganda - Tanzania ore 18:30
Nigeria - Tunisia ore 21:00
CLASSIFICA GRUPPO D
1. Senegal 4 punti (dr +3)
2. DR Congo 4 (dr +1)
3. Benin 3 (dr 0)
4. Botswana (dr -4)
CLASSIFICA GRUPPO C
1. Tunisia 3 punti (dr +2)
2. Nigeria 3 (dr +1)
3. Tanzania 0 (dr -1)
4. Uganda 0 (dr -2)
