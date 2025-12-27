Koulibaly guida la difesa, Dia ancora out: Senegal-DR Congo, le formazioni ufficiali

Sono state svelate le formazioni ufficiali di Senegal-Repubblica Democratica del Congo, match valido per la seconda giornata di Coppa d'Africa nel girone D. Diversi volti noti ed europei tra i Leoni della Teranga, come l'ex Napoli Koulibaly e Sadio Mané (passato al Liverpool, ora all'Al Nassr), con Nico Jackson confermatissimo dopo la doppietta all'esordio del torneo. In panchina e ancora una volta escluso dall'undici titolare il laziale Dia.

Lato Congo DR, da segnalare un ex obiettivo del mercato - ormai appassito - dell'Inter come Wan-Bissaka in difesa, in attacco spicca Bakambu, che ha giocato nel Marsiglia e oggi è al Betis Siviglia. In palio oggi, in caso di vittoria, il pass diretto per gli ottavi della CAN 2025.

Senegal (4-2-3-1): Mendy; Diatta, Koulibaly, Niakhaté, Jakobs; I. Gueye, P. Gueye; Sarr, Ndiaye, Mané; Jackson.

A disposizione: Camara, Ciss, Dia, Diallo, Diarra, Diaw, M.Diouf, Y.Diouf, Mbaye, Mendy, Ndiaye, Sabaly, M.Sarr, P.Sarr, Seck.

Allenatore: Thiaw.

DR Congo (5-4-1): Mpasi; Wan-Bissaka, Mbemba, Tuanzebe, Masuaku; Moutoussamy; Elia, Sadiki, Mukau, Bongonda; Bakambu.

Allenatore: Desabre.

IL PROGRAMMA DI OGGI

Gruppo D

Benin - Botswana ore 13:30

Senegal - DR Congo ore 16:00

Gruppo C

Uganda - Tanzania ore 18:30

Nigeria - Tunisia ore 21:00

CLASSIFICA GRUPPO D

1. Senegal 3 punti

2. DR Congo 3

3. Benin 0

4. Botswana

CLASSIFICA GRUPPO C

1. Tunisia 3 punti

2. Nigeria 3

3. Tanzania 0

4. Uganda 0