Koulibaly guida la difesa, Dia ancora out: Senegal-DR Congo, le formazioni ufficiali
Sono state svelate le formazioni ufficiali di Senegal-Repubblica Democratica del Congo, match valido per la seconda giornata di Coppa d'Africa nel girone D. Diversi volti noti ed europei tra i Leoni della Teranga, come l'ex Napoli Koulibaly e Sadio Mané (passato al Liverpool, ora all'Al Nassr), con Nico Jackson confermatissimo dopo la doppietta all'esordio del torneo. In panchina e ancora una volta escluso dall'undici titolare il laziale Dia.
Lato Congo DR, da segnalare un ex obiettivo del mercato - ormai appassito - dell'Inter come Wan-Bissaka in difesa, in attacco spicca Bakambu, che ha giocato nel Marsiglia e oggi è al Betis Siviglia. In palio oggi, in caso di vittoria, il pass diretto per gli ottavi della CAN 2025.
Senegal (4-2-3-1): Mendy; Diatta, Koulibaly, Niakhaté, Jakobs; I. Gueye, P. Gueye; Sarr, Ndiaye, Mané; Jackson.
A disposizione: Camara, Ciss, Dia, Diallo, Diarra, Diaw, M.Diouf, Y.Diouf, Mbaye, Mendy, Ndiaye, Sabaly, M.Sarr, P.Sarr, Seck.
Allenatore: Thiaw.
DR Congo (5-4-1): Mpasi; Wan-Bissaka, Mbemba, Tuanzebe, Masuaku; Moutoussamy; Elia, Sadiki, Mukau, Bongonda; Bakambu.
Allenatore: Desabre.
IL PROGRAMMA DI OGGI
Gruppo D
Benin - Botswana ore 13:30
Senegal - DR Congo ore 16:00
Gruppo C
Uganda - Tanzania ore 18:30
Nigeria - Tunisia ore 21:00
CLASSIFICA GRUPPO D
1. Senegal 3 punti
2. DR Congo 3
3. Benin 0
4. Botswana
CLASSIFICA GRUPPO C
1. Tunisia 3 punti
2. Nigeria 3
3. Tanzania 0
4. Uganda 0