Il Valencia annuncia il rinnovo di Luis Rioja
Il Valencia rende noto il rinnovo di Luis Rioja. L'ala sinistra, 32 anni, ha prolungato fino al 2027. Da quando è arrivato al Valencia nel 2024, l'esterno ha giocato finora 49 partite, segnando 6 gol e fornendo 6 assist.
