Tracollo Liverpool, 9 ko nelle ultime 12. Konate lancia un appello ai propri tifosi

Ibrahima Konaté, difensore del Liverpool, lancia un appello ai tifosi a seguito del momento di grande difficoltà dei reds, reduci da 9 sconfitte nelle ultime 12 partite. E nell'ultima, contro il PSV Eindhoven in Champions League, parte del pubblico ha abbandonato lo stadio prima del triplice fischio:

"Dobbiamo affrontare questo momento con coraggio. La critica è parte integrante del calcio e lotteremo ogni volta per superare questa sfida. In questi momenti, sono i tifosi a contare di più. Quelli che sono al nostro fianco nella buona e nella cattiva sorte, quelli che cantano per noi nei momenti difficili! La vostra voce e il vostro sostegno sono essenziali. Sappiamo che dobbiamo migliorare e continueremo a lottare per voi. Sempre".