Van Persie fa esordire il figlio con la maglia del Feyenoord. La 1ª di Shaqueel è col Celtic

Shaqueel van Persie ha fatto il suo esordio tra i professionisti con la maglia del Feyenord. 19 anni, l'attaccante figlio di Robin van Persie è stato fatto debuttare proprio da suo padre, nel corso della partita di Europa League contro il Celtic. Il piccolo Van Persie è entrato all'80' al posto di Jordan Lotomba, nonostante gli scozzesi fossero in vantaggio per 1-2 e nei minuti seguenti troveranno anche il terzo gol.

Già lo scorso weekend, Shaqueel era stato convocato in prima squadra per la partita di Eredivisie contro il NEC Nijmegen. Rimasto in panchina per tutto l'incontro in una partita persa clamorosamente in casa per 2-4, questa volta è stato lanciato in Europa League in una sfida delicata per il Feyenoord, partito malissimo nella competizione dopo che ha ottenuto soli tre punti.