Il Villarreal acquista un talento argentino e lo gira in prestito all'Oviedo
Il Villarreal rende nota la cessione in prestito di Thiago Fernandez all'Oviedo. Accordo fino al termine della stagione. 21 anni, l'ala sinistra argentina è stata acquistata dal submarino amarillo in questa finestra di mercato dal Vélez Sarsfield e farà esperienza per questi sei mesi nelle Asturie.
Editoriale di Lorenzo Di Benedetto Il Napoli sta pagando a caro prezzo le scelte sul mercato. Lang e Lucca sono solo la punta dell'iceberg e guardando al futuro c'è poco da sorridere: pochi giocatori rivendibili e un budget che non è certo infinito
