Ufficiale Villarreal, il primo acquisto del 2026 arriva dall'Argentina: fatta per il 2004 Fernandez

Il Villarreal ha completato il suo primo acquisto della sessione invernale di calciomercato, si tratta il centrocampista argentino Thiago Fernandez, come anticipato da TMW (QUI l'esclusiva). Il calciatore classe 2004 ha raggiunto il club amarillo a parametro zero dopo la scadenza del suo contratto con il Velez Sarsfield e dopo un lungo periodo di inattività che lo ha tenuto fuori per oltre un anno.

Questa la nota ufficiale del club: "Il Villarreal CF ha raggiunto un accordo con il calciatore argentino Thiago Fernández , che si unisce al club come free agent e sarà legato al Sottomarino Giallo per le prossime cinque stagioni e mezzo, fino a giugno 2031. Il nuovo centrocampista di Groguet, che farà parte della prima squadra, si sta già allenando come giocatore del Villarreal CF sotto gli ordini di Marcelino García Toral. Thiago Cruz Fernández (Buenos Aires, 3 aprile 2004) è un centrocampista di qualità, con una buona tecnica di tiro e la capacità di fornire assist e segnare gol. È un giocatore box-to-box con sicurezza e talento nei settori decisivi. Il giovane talento argentino ha recentemente rescisso il suo vincolo contrattuale con il Club Atlético Vélez Sarsfield , dove si è formato come giocatore nel settore giovanile del club".

Prodotto di una delle migliori accademie giovanili argentine, quella del Vélez Sarsfield, il calciatore ha debuttato nel torneo di Clausura del 2023 , anche se è stato nel 2024 che ha davvero sfondato con la prima squadra, offrendo una prestazione eccezionale che ha contribuito alla vittoria del Torneo della Liga Pro. In 48 partite, ha segnato 6 gol e fornito 9 assist.