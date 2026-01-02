Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Eventi LiveCalciomercato H24MobileNetworkRedazioneContatti
Canali Serie A atalantabolognacagliaricomocremonesefiorentinagenoahellas veronainterjuventuslazioleccemilannapoliparmapisaromasassuolotorinoudinese
Canali altre squadre ascoliavellinobaribeneventobresciacasertanacesenafrosinonelatinalivornonocerinapalermoperugiapescarapordenonepotenzaregginasalernitanasampdoriasassuoloturris
Altri canali mondiale per clubserie bserie cchampions leaguefantacalciopodcaststatistiche
NetworkEventi liveTMW RadioTMW MagazineTMW NewsCalciomercato h24
Ufficiale

Villarreal, il primo acquisto del 2026 arriva dall'Argentina: fatta per il 2004 Fernandez

Villarreal, il primo acquisto del 2026 arriva dall'Argentina: fatta per il 2004 FernandezTUTTO mercato WEB
© foto di José María Díaz Acosta
Niccolò Righi
Oggi alle 12:10Calcio estero
Niccolò Righi

Il Villarreal ha completato il suo primo acquisto della sessione invernale di calciomercato, si tratta il centrocampista argentino Thiago Fernandez, come anticipato da TMW (QUI l'esclusiva). Il calciatore classe 2004 ha raggiunto il club amarillo a parametro zero dopo la scadenza del suo contratto con il Velez Sarsfield e dopo un lungo periodo di inattività che lo ha tenuto fuori per oltre un anno.

Questa la nota ufficiale del club: "Il Villarreal CF ha raggiunto un accordo con il calciatore argentino Thiago Fernández , che si unisce al club come free agent e sarà legato al Sottomarino Giallo per le prossime cinque stagioni e mezzo, fino a giugno 2031. Il nuovo centrocampista di Groguet, che farà parte della prima squadra, si sta già allenando come giocatore del Villarreal CF sotto gli ordini di Marcelino García Toral. Thiago Cruz Fernández (Buenos Aires, 3 aprile 2004) è un centrocampista di qualità, con una buona tecnica di tiro e la capacità di fornire assist e segnare gol. È un giocatore box-to-box con sicurezza e talento nei settori decisivi. Il giovane talento argentino ha recentemente rescisso il suo vincolo contrattuale con il Club Atlético Vélez Sarsfield , dove si è formato come giocatore nel settore giovanile del club".

Prodotto di una delle migliori accademie giovanili argentine, quella del Vélez Sarsfield, il calciatore ha debuttato nel torneo di Clausura del 2023 , anche se è stato nel 2024 che ha davvero sfondato con la prima squadra, offrendo una prestazione eccezionale che ha contribuito alla vittoria del Torneo della Liga Pro. In 48 partite, ha segnato 6 gol e fornito 9 assist.

Articoli correlati
Non sarà in Serie A il futuro di Thiago Fernandez. Il Villarreal ha in pugno l'argentino... Non sarà in Serie A il futuro di Thiago Fernandez. Il Villarreal ha in pugno l'argentino
Thiago Fernandez può venire a giocare in Serie A. Tre squadre sull'argentino del... Thiago Fernandez può venire a giocare in Serie A. Tre squadre sull'argentino del Velez
Altre notizie Calcio estero
Real Madrid, buone notizie per Xabi Alonso: Carvajal ha svolto parte dell'allenamento... Real Madrid, buone notizie per Xabi Alonso: Carvajal ha svolto parte dell'allenamento in gruppo
L'agente del calciatore ferito a Crans-Montana: "È un ingiustizia, è nel fiore degli... L'agente del calciatore ferito a Crans-Montana: "È un ingiustizia, è nel fiore degli anni"
Il Borussia Mönchengladbach chiude per Takai: il giapponese arriva in prestito dal... UfficialeIl Borussia Mönchengladbach chiude per Takai: il giapponese arriva in prestito dal Tottenham
Celtic, per la difesa arriva Araujo: "Conosco bene le esigenze di questo grande club"... UfficialeCeltic, per la difesa arriva Araujo: "Conosco bene le esigenze di questo grande club"
A 44 anni Roque Santa Cruz non vuole ancora smettere: è del Nacional Asuncion UfficialeA 44 anni Roque Santa Cruz non vuole ancora smettere: è del Nacional Asuncion
Pere Milla accende il derby tra Espanyol e Barcellona: "Vorrei calpestare Lamine... Pere Milla accende il derby tra Espanyol e Barcellona: "Vorrei calpestare Lamine Yamal"
Villarreal, il primo acquisto del 2026 arriva dall'Argentina: fatta per il 2004 Fernandez... UfficialeVillarreal, il primo acquisto del 2026 arriva dall'Argentina: fatta per il 2004 Fernandez
Rapporto tesissimo tra Rafa Silva e il Besiktas. Il club lo obbliga ad allenarsi... Rapporto tesissimo tra Rafa Silva e il Besiktas. Il club lo obbliga ad allenarsi alle 04:00
Editoriale di Marco Conterio Immagine box laterale di Marco Conterio Il miglior calciomercato invernale di sempre inizia oggi. Mai come in questa sessione tutte le big hanno bisogno e non possono sbagliare neanche un colpo: vi raccontiamo tutto
Le più lette
1 Il miglior calciomercato invernale di sempre inizia oggi. Mai come in questa sessione tutte le big hanno bisogno e non possono sbagliare neanche un colpo: vi raccontiamo tutto
2 Lazio, con Castellanos via Sarri chiede due attaccanti: i nomi sulla lista dei biancocelesti
3 Inter, Cancelo si avvicina: l'Al-Hilal accetta di pagare parte dello stipendio. La situazione
4 Lazio, la cessione di Castellanos porta 30 milioni di euro: caccia alla mezzala e all'attaccante
5 Torino, canale aperto con la Lazio: possibile scambio di prestiti Belahyane-Ilic
Ora in radio
Maracanã 13:00Maracanã live!
Passa il pomeriggio con Maracanà. Attualità, interviste e tante bufere. Braglia, Brambati, De Paola, Bonanni, Garbo, Orlando, Bucchioni, Bezzi, Rampulla.
A Tutta C 17:00A Tutta C
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.
TMW News 18:00TMW News
Notizie, opinioni e attualità.
Primo piano
Immagine top news n.0 Fiorentina, ecco Solomon: l'esterno è appena sbarcato a Firenze. Le immagini
Immagine top news n.1 Milan, depositato il contratto di Fullkrug: l'attaccante è un giocatore rossonero
Immagine top news n.2 Inter, Cancelo si avvicina: l'Al-Hilal accetta di pagare parte dello stipendio. La situazione
Immagine top news n.3 Milan, c'è ottimismo per il rinnovo di Maignan: entro due settimane la risposta del giocatore
Immagine top news n.4 Juventus, ingaggio top e la permanenza di Spalletti: ecco perché Yildiz ora può rinnovare
Immagine top news n.5 Concorrenza e ingaggio i nodi da sciogliere per Kim: ma la sua proprietà resta il Milan
Immagine top news n.6 Roma, accelerata per Raspadori: in chiusura il prestito oneroso con diritto di riscatto
Immagine top news n.7 Lazio, Castellanos al West Ham: in serata scambio di documenti, entro il weekend a Londra
TMW Podcast
Immagine news podcast primo piano Fiorentina, la rivoluzione di gennaio: ecco chi arriva e chi parte Ascolta il podcast
APP TMW
Immagine news podcast n.1 Bentornato calciomercato. I colpi che ci aspettiamo in questo gennaio 2026
Immagine news podcast n.2 L'uomo copertina del 2025 del calcio italiano è Aurelio De Laurentiis
Immagine news podcast n.3 L'ultima carta che la Fiorentina si gioca sul mercato per la salvezza
Immagine news podcast n.4 A 12 milioni il Cagliari si è garantito un capitale per il futuro
TMW Radio Sport
Immagine news Serie A n.1 Il commento degli opinionisti sui migliori allenatori della Serie A del 2025
Immagine news Serie A n.2 Il parere degli esperti sui tre migliori calciatori del 2025 in Serie A
Immagine news Serie C n.3 Fontana: "Il Vicenza sta facendo un campionato a parte. Nel Girone B, meriti all'Ascoli"
Serie A
Immagine news Serie A n.1 Gasperini: "Raspadori? Chiedete in Spagna". Poi avvisa la Roma: "Le big si stanno scatenando"
Immagine news Serie A n.2 Bologna, due nomi da 6 milioni per il centrocampo: piacciono Amorim e Dahl
Immagine news Serie A n.3 Genoa, De Rossi e il mercato: "Ho le idee chiare. Ci sarà da puntellare qualcosa"
Immagine news Serie A n.4 Roma, Gasperini: "A Bergamo fatte cose straordinarie. Contento di essere qui"
Immagine news Serie A n.5 Sampdoria, Martinelli prima scelta per la porta. Può arrivare in prestito secco
Immagine news Serie A n.6 Gasperini: "Atalanta, l'EL non era il punto massimo. Tutto grazie a Percassi, poi è cambiata proprietà"
Serie B
Immagine news Serie B n.1 Reggiana, ritorno di fiamma per Owusu: il club ha chiesto informazioni alla Juventus
Immagine news Serie B n.2 Padova, Giunti il preferito per il centrocampo: l'alternativa è Touré della Sambenedettese
Immagine news Serie B n.3 Juve Stabia, De Pieri in cerca di spazio: numeri e prospettive per il classe 2006
Immagine news Serie B n.4 Spezia, non solo Hernani a centrocampo: vicino anche il giovane Romano
Immagine news Serie B n.5 Empoli, ecco il sostituto di Gemmi. Stefanelli ha firmato, manca solo l'ufficialità
Immagine news Serie B n.6 Palermo, Diakité in uscita: ci pensa l'Avellino ma ci sono anche club esteri
Serie C
Immagine news Serie C n.1 Cavese, saluta D'Incoronato: il giovane attaccante va a fare esperienza all'Ancona
Immagine news Serie C n.2 Salernitana, altro addio: Paolo Frascatore passa a titolo definitivo al Guidonia
Immagine news Serie C n.3 Forlì, è già terminata l'avventura di Manuzzi: l'attaccante passa al Piacenza
Immagine news Serie C n.4 Torres, saluta Lattanzio: il terzino passa a titolo definitivo alla Dolomiti Bellunesi
Immagine news Serie C n.5 Picerno, doppia cessione: Cortese all'Ospitaletto, Ragone invece passa al Barletta
Immagine news Serie C n.6 Arezzo, nuovo volto in difesa: dalla Salernitana arriva Coppolaro a titolo definitivo
Pronostici
Immagine news Pronostici n.1 Pronostico Como-Udinese, obiettivo Europa: Fabregas chiede un'altra prova di forza
Immagine news Pronostici n.2 Pronostico Cagliari-Milan, un solo successo rossoblù in 25 anni (firmato Pisacane)
Immagine news Pronostici n.3 Pronostico Gabon-Costa d'Avorio, campioni in carica a caccia del primo posto nel girone
Calcio femminile
Immagine news Calcio femminile n.1 Di Guglielmo raggiunge Cantore in MLS: è una nuova giocatrice del Washington Spirit
Immagine news Calcio femminile n.2 "Hai difeso i nostri colori con orgoglio", la Roma saluta Di Guglielmo. Il suo futuro è negli USA
Immagine news Calcio femminile n.3 Lazio Women, Le Bihan: "Gennaio e febbraio mesi importantissimi, vedremo cosa potremo fare"
Immagine news Calcio femminile n.4 Serie A Women, ufficiali date e orari delle prime tre giornate del 2026: inizia il conto alla rovescia
Immagine news Calcio femminile n.5 Giacinti regina del gol in Turchia: 14 reti gol Galatasaray. Con l'obiettivo di riconquistare l'Azzurro
Immagine news Calcio femminile n.6 Serie A Women, Piemonte regina del gol nel 2025. Guerzoni e Livignani le baby esordienti
TMW Magazine
Download TMW MagazineTMW Magazine n.164 Download
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3Riccardo Budoni: "Le partite per strada e la Lazio come una seconda pelle" Ascolta il podcast
Calcio2000
Immagine news L'Angolo di Calcio2000 n.3 Chi sta meglio tra le cinque grandi? Il mercato invernale è pericoloso…