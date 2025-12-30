In casa Liverpool i calci piazzati non funzionano: si cambia, via l'addetto Aaron Briggs

Il Liverpool ha ufficializzato l'addio di Aaron Briggs, l'allenatore addetto ai calci piazzati della prima squadra, dopo un'esperienza durata 18 mesi. La decisione, descritta come consensuale, segna una svolta netta nella gestione tecnica di Arne Slot, che ha deciso di ridistribuire le deleghe tattiche all'interno del proprio staff.

Dietro la separazione, come riportato da Paul Joyce del The Times, ci sarebbe una crisi difensiva senza precedenti su palla inattiva. In questa stagione, i Reds hanno incassato ben 12 gol da calci piazzati (esclusi i rigori): un dato che colloca il Liverpool all'ultimo posto tra i club dei cinque maggiori campionati europei per solidità in queste situazioni. Nessuna squadra ha fatto peggio, evidenziando un crollo verticale rispetto alla straordinaria tenuta difensiva che aveva contribuito alla vittoria della Premier League nella passata stagione.

In una nota ufficiale, il club ha voluto ringraziare il tecnico per il lavoro svolto: "Il Liverpool FC conferma che Aaron Briggs ha lasciato il suo incarico di set-piece coach della prima squadra maschile. Approdato nel luglio 2024 — inizialmente come allenatore per lo sviluppo individuale — Briggs ha contribuito al successo in Premier League dello scorso anno. Lascia il club con la stima e i migliori auguri di tutti". Le responsabilità precedentemente affidate a Briggs verranno ora assunte direttamente da Arne Slot, coadiuvato dai suoi collaboratori Sipke Hulshoff e Giovanni van Bronckhorst.