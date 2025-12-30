Rio Ferdinand: "Sesko come Saha: al Manchester United serve un attaccante così"

Rio Ferdinand, storica bandiera del Manchester United, ha utilizzato il proprio podcast su YouTube per tessere le lodi di Benjamin Sesko, sottolineando come l'apporto dell'attaccante sloveno vada ben oltre il semplice tabellino dei marcatori. Secondo l'ex difensore, Sesko possiede quelle caratteristiche di manovra che ai Red Devils mancano ormai da anni: "Dimenticate per un attimo i gol", ha esordito Ferdinand. "Gli attaccanti vengono giudicati per le reti, ma internamente ci sono doti che portano in dote e che sono fondamentali. Saha era così: non avrebbe mai vinto la Scarpa d'Oro, ma il suo valore per la squadra era incredibile per come permetteva agli altri di giocare meglio. Ci permetteva di risalire il campo e teneva palla per quei tre o quattro secondi vitali per farci rifiatare".

Secondo l'analisi di Ferdinand, la presenza di un giocatore come Sesko sarebbe il volano ideale per accendere la creatività di profili come Matheus Cunha e Bryan Mbeumo, lasciandoli liberi di agire negli spazi tra le linee.

Ferdinand ha poi concluso ribadendo la necessità di un profilo simile all'interno dello spogliatoio: "Con Sesko vogliamo ancora vedere i gol, certo, ma in alcune fasi del suo gioco ho notato gesti che i compagni amano. Il Manchester United non ha un attaccante capace di ripulire i palloni o giocare di sponda in modo così efficace da un'eternità. Sono cose semplici, ma tremendamente efficaci".