Coppa d'Africa, Uganda-Nigeria: le formazioni ufficiali. Osimhen titolare, c'è Dele-Bashiru

Tutto pronto a Fez per la sfida di Coppa d'Africa tra Uganda e Nigeria. A pochi minuti dal fischio d'inizio, previsto per le ore 16:00, i due commissari tecnici hanno sciolto le ultime riserve comunicando gli undici titolari che si daranno battaglia sul terreno di gioco marocchino. La Nigeria si affida al suo potenziale offensivo travolgente: Victor Osimhen sarà il terminale centrale, supportato dalla qualità di Samuel Chukwueze e dalla velocità di Moses Simon. In mezzo al campo, fari puntati sul talento di Fisayo , mentre la difesa sarà guidata dall'esperienza di Calvin Bassey.

L'Uganda risponde con una formazione compatta, guidata tra i pali dallo storico capitano Denis Onyango. In attacco, riflettori puntati su Uche Ikpeazu, chiamato a scardinare la retroguardia nigeriana insieme a Denis Omedi.

UGANDA (4-3-3): Onyango; Kayondo, Obita, Semakula, Sibbick; Alhassan, Byaruhanga, Mutyaba; Mato, Omedi, Ikpeazu.

Allenatore: Paul Put.

NIGERIA (4-3-3): Uzoho; Alebiosu, Ogbu, Bassey, Onyemaechi; Dele-Bashiru, Onyedika, Chukwueze; Simon, Osimhen, Onuachu.

Allenatore: Éric Chelle.