Manchester City, Semenyo si avvicina: oggi l'entourage del calciatore ha incontrato il club

Il Manchester City è ormai prossimo a definire l'acquisto di Antoine Semenyo. Nelle ultime 24 ore, i contatti con il Bournemouth hanno subito un'accelerazione decisiva, portando la trattativa alle fasi finali. I club stanno limando gli ultimi dettagli relativi al pagamento della clausola rescissoria da 65 milioni di sterline, mentre la dirigenza dei Citizens è vicina alla fumata bianca definitiva anche sul fronte dei termini personali con l'esterno offensivo.

Nonostante l'avanzamento dei colloqui, l'operazione non sembra destinata a chiudersi con urgenza immediata. La clausola rescissoria del giocatore, infatti, diventerà attiva ufficialmente solo a partire da questo giovedì. Inoltre, al momento non si segnalano inserimenti di altri club che possano minacciare il vantaggio del City.

Il trasferimento non ha ancora influito sulla disponibilità tecnica del calciatore: Semenyo è regolarmente inserito nella lista dei convocati delle Cherries per la sfida di questa sera a Stamford Bridge contro il Chelsea. Non è inoltre escluso che l'attaccante possa scendere in campo anche sabato prossimo, quando il Bournemouth ospiterà l'Arsenal. Intanto l'entourage del giocatore è volato a Manchester per discutere il contratto con il club di Pep Guardiola, mentre parallelamente si tenevano colloqui definiti "molto positivi" tra le due società per definire le modalità del trasferimento, fa sapere Sky Sports.