Ufficiale Guille González lascia il Cadice per il Real Madrid: l'annuncio del club andaluso

Il Cádiz Club de Fútbol e il Real Madrid hanno ufficializzato l'accordo per il trasferimento a titolo definitivo di Guille González. Il giovane talento lascia il club andaluso per intraprendere una nuova prestigiosa sfida nella capitale, segnando un passaggio fondamentale per la sua promettente carriera.

Questo il comunicato: "La storia di González con il Cádiz è quella di una crescita costante e ricca di valori. Approdato nel settore giovanile del club a soli 12 anni, il ragazzo ha percorso l'intera trafila della "cantera" fino al debutto in questa stagione con il Mirandilla (la squadra riserve del club). Le sue prestazioni, caratterizzate da un mix di umiltà e grande dedizione tattica, gli hanno permesso di conquistare anche la maglia della Nazionale spagnola Under 18".

Il Cádiz ha voluto salutare il giocatore con una nota ufficiale che traspira orgoglio per il lavoro svolto nel proprio vivaio: "Un percorso costruito con il lavoro e il sentimento cadista, che non è passato inosservato ai grandi club e che ora lo porta al Real Madrid. Da parte nostra non possiamo che esprimere gratitudine per tutto ciò che Guille ha dato a questa entità, augurandogli la migliore fortuna per il suo futuro personale e professionale. Questa sarà sempre casa sua. González si aggregherà ora alle formazioni giovanili dei Blancos, con l'obiettivo di confermare le ottime premesse mostrate in Andalusia sotto l'occhio attento degli osservatori del Real".Guille González