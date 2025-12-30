Coppa d’Africa, le formazioni ufficiali di Tanzania-Tunisia: Samatta unico riferimento davanti
Queste le formazioni ufficiali di Tanzania-Tunisia: il tecnico Gamondi schiera un modulo equilibrato con Samatta come unico riferimento offensivo, mentre le Aquile di Cartagine rispondono con una difesa a tre e una trequarti di grande qualità tecnica.
TANZANIA (4-2-3-1): Masalanga; Hussein, Hamad, Mwamnyeto, Job; Miroshi, Msanga; Msuva, Salum, Mnoga; Samatta.
Allenatore: Gamondi.
TUNISIA (3-4-1-2): Dahmen; Talbi, Bronn, Valery; Abdi, Skhiri, Gharbi, Mejbri; Achouri; Tounekti, Mastouri.
Allenatore: Trabelsi.
