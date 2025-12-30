Manchester United sul talento Ederson Castillo: per lui il LDU Quito chiede 6 milioni
Il Manchester United accelera per assicurarsi uno dei prospetti più luminosi del calcio sudamericano. Il club inglese ha infatti avviato contatti diretti con la LDU Quito per Ederson Castillo, centrocampista difensivo classe 2008 che sta incantando gli osservatori internazionali.
Secondo quanto riportato da Futbol Ecuador, i Red Devils avrebbero già preso atto della valutazione di 6,4 milioni di euro fissata dal club ecuadoriano, senza manifestare alcuna intenzione di ritirarsi dalla corsa. Al contrario, lo United è passato da una fase di semplice scouting a una fase di dialogo, nonostante la folta concorrenza rappresentata da Bayern Monaco, Atletico Madrid e Anderlecht.
Castillo, descritto come un talento dall'energia inesauribile tanto da guadagnarsi paragoni illustri con N'Golo Kanté, ha già fatto il suo debutto con la prima squadra della LDU Quito collezionando sei presenze, dopo aver trascinato la formazione Under 19 alla conquista del titolo nazionale. Tuttavia, l'eventuale approdo in Europa non potrà essere immediato: per via dei regolamenti sui trasferimenti internazionali dei minori, Castillo potrà trasferirsi nel Vecchio Continente solo al compimento del diciottesimo anno di età, previsto per dicembre 2026.
