Al-Khelaifi saluta un 2025 storico per l'universo PSG: "Un anno semplicemente eccezionale"

Il Paris Saint-Germain si appresta a chiudere un 2025 entrato di diritto nella storia del club. Un anno irripetibile, celebrato da premi internazionali e soprattutto da sei trionfi che hanno consacrato definitivamente la squadra parigina nell’élite del calcio mondiale: Ligue 1, Coppa di Francia, Trophée des Champions, Champions League, Supercoppa Europea e Coppa Intercontinentale.

Nel momento di salutare una stagione così straordinaria, il presidente Nasser Al-Khelaïfi ha scelto di rivolgersi direttamente ai tifosi attraverso il sito ufficiale del club, con un messaggio carico di orgoglio e riconoscenza. Il numero uno del PSG ha voluto ringraziare l’intera famiglia Rouge et Bleu per un’annata "semplicemente eccezionale", sottolineando come i successi non si siano limitati alla prima squadra maschile. Il PSG Handball, campione di Francia per la dodicesima volta, la sezione Judo, vincitrice della Champions League mista, e le Under 19 maschili e femminili, entrambe campioni nazionali, testimoniano una crescita globale del progetto parigino. Anche la squadra femminile, ha ricordato Al-Khelaïfi, ha avviato un nuovo ciclo ambizioso.

Il presidente ha poi evidenziato il contributo fondamentale di tutte le componenti del club: gli atleti in campo, gli staff dietro le quinte e soprattutto i tifosi, definiti il vero motore del successo. Dalle trasferte internazionali agli impegni al Parc des Princes, il pubblico non ha mai fatto mancare il proprio sostegno, rendendo possibile un dato impressionante: 175 partite consecutive sold out nello stadio di casa.

Con oltre 180 club di tifosi in 92 Paesi, il PSG si conferma una realtà globale, unita dalla stessa passione. "Il Paris Saint-Germain è forte perché ha i migliori tifosi del mondo", ha concluso Al-Khelaïfi, augurando a tutti un 2026 ricco di nuove emozioni e trionfi.

Questa la lettera integrale

"Cari tifosi, nel momento di chiudere l’anno 2025, desidero rivolgervi, a nome di tutta la famiglia del Paris Saint-Germain, un enorme grazie e i nostri migliori auguri per il 2026. L’anno che si conclude è stato semplicemente eccezionale, con sei titoli conquistati dalla nostra squadra maschile, che si aggiungono ai trofei vinti nelle altre discipline: il PSG Handball, campione di Francia per la 12ª volta nella sua storia; il PSG Judo, vincitore per la seconda volta della Champions League mista; le nostre U19 femminili e maschili campioni di Francia, senza dimenticare la nostra sezione femminile che avvia un nuovo ciclo ambizioso. Questi successi sono il frutto di un impegno totale e collettivo.

In campo, dove i nostri atleti vincono nel modo più bello, incarnando valori di determinazione, gioventù e collettivo. Dietro le quinte, dove gli staff e l’insieme delle squadre del Club lavorano ogni giorno con professionalità e passione. E naturalmente sugli spalti, dove il vostro fervore dà alle nostre squadre quella spinta supplementare che è spesso decisiva.

Mentre il Club ha disputato un numero record di partite ai quattro angoli del mondo - dagli Stati Uniti a Doha -, voi avete risposto presenti a ogni appuntamento. In casa come in trasferta, in tutte le competizioni, fino all’ultimo secondo avete fatto risuonare i nostri cori e vibrare i nostri colori. Attraverso le vostre voci e le coreografie esposte nello stadio, si sono espresse tutto l’orgoglio e la forza del Paris Saint-Germain. Lo spettacolo non sarebbe stato così grande senza di voi. Tutti diversi, e tutti uniti dalla stessa passione.

Penso in particolare a coloro per i quali il Paris Saint-Germain è l’impegno di tutta una vita. Ai membri del programma Abbonati Storici. Alle nostre associazioni di tifosi che, grazie alla loro energia e alle loro animazioni, trasformano ogni incontro in un momento di intensità incomparabile. Ai nostri ambasciatori Rouge & Bleu dall’altra parte del mondo, più di 180 club di tifosi in 92 Paesi. A coloro che testimoniano la loro fedeltà impegnandosi nel programma MyParis. Un solo numero per illustrare il vostro sostegno incrollabile: 175 partite consecutive tutto esaurito al Parc des Princes! Oggi più che mai, il Paris Saint-Germain è forte perché ha i migliori tifosi del mondo. Insieme, uniti e appassionati, in campo, dietro le quinte e sugli spalti, continueremo a scrivere le pagine più belle della nostra storia e a far brillare il Paris Saint-Germain. Auguro a voi e ai vostri cari un felicissimo anno 2026".