Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Eventi LiveCalciomercato H24MobileNetworkRedazioneContatti
Canali Serie A atalantabolognacagliaricomocremonesefiorentinagenoahellas veronainterjuventuslazioleccemilannapoliparmapisaromasassuolotorinoudinese
Canali altre squadre ascoliavellinobaribeneventobresciacasertanacesenafrosinonelatinalivornonocerinapalermoperugiapescarapordenonepotenzaregginasalernitanasampdoriasassuoloturris
Altri canali mondiale per clubserie bserie cchampions leaguefantacalciopodcaststatistiche
NetworkEventi liveTMW RadioTMW MagazineTMW NewsCalciomercato h24

Al-Khelaifi saluta un 2025 storico per l'universo PSG: "Un anno semplicemente eccezionale"

Al-Khelaifi saluta un 2025 storico per l'universo PSG: "Un anno semplicemente eccezionale"TUTTO mercato WEB
© foto di www.imagephotoagency.it
Oggi alle 15:12Calcio estero
Michele Pavese

Il Paris Saint-Germain si appresta a chiudere un 2025 entrato di diritto nella storia del club. Un anno irripetibile, celebrato da premi internazionali e soprattutto da sei trionfi che hanno consacrato definitivamente la squadra parigina nell’élite del calcio mondiale: Ligue 1, Coppa di Francia, Trophée des Champions, Champions League, Supercoppa Europea e Coppa Intercontinentale.

Nel momento di salutare una stagione così straordinaria, il presidente Nasser Al-Khelaïfi ha scelto di rivolgersi direttamente ai tifosi attraverso il sito ufficiale del club, con un messaggio carico di orgoglio e riconoscenza. Il numero uno del PSG ha voluto ringraziare l’intera famiglia Rouge et Bleu per un’annata "semplicemente eccezionale", sottolineando come i successi non si siano limitati alla prima squadra maschile. Il PSG Handball, campione di Francia per la dodicesima volta, la sezione Judo, vincitrice della Champions League mista, e le Under 19 maschili e femminili, entrambe campioni nazionali, testimoniano una crescita globale del progetto parigino. Anche la squadra femminile, ha ricordato Al-Khelaïfi, ha avviato un nuovo ciclo ambizioso.

Il presidente ha poi evidenziato il contributo fondamentale di tutte le componenti del club: gli atleti in campo, gli staff dietro le quinte e soprattutto i tifosi, definiti il vero motore del successo. Dalle trasferte internazionali agli impegni al Parc des Princes, il pubblico non ha mai fatto mancare il proprio sostegno, rendendo possibile un dato impressionante: 175 partite consecutive sold out nello stadio di casa.

Con oltre 180 club di tifosi in 92 Paesi, il PSG si conferma una realtà globale, unita dalla stessa passione. "Il Paris Saint-Germain è forte perché ha i migliori tifosi del mondo", ha concluso Al-Khelaïfi, augurando a tutti un 2026 ricco di nuove emozioni e trionfi.

Questa la lettera integrale

"Cari tifosi, nel momento di chiudere l’anno 2025, desidero rivolgervi, a nome di tutta la famiglia del Paris Saint-Germain, un enorme grazie e i nostri migliori auguri per il 2026. L’anno che si conclude è stato semplicemente eccezionale, con sei titoli conquistati dalla nostra squadra maschile, che si aggiungono ai trofei vinti nelle altre discipline: il PSG Handball, campione di Francia per la 12ª volta nella sua storia; il PSG Judo, vincitore per la seconda volta della Champions League mista; le nostre U19 femminili e maschili campioni di Francia, senza dimenticare la nostra sezione femminile che avvia un nuovo ciclo ambizioso. Questi successi sono il frutto di un impegno totale e collettivo.

In campo, dove i nostri atleti vincono nel modo più bello, incarnando valori di determinazione, gioventù e collettivo. Dietro le quinte, dove gli staff e l’insieme delle squadre del Club lavorano ogni giorno con professionalità e passione. E naturalmente sugli spalti, dove il vostro fervore dà alle nostre squadre quella spinta supplementare che è spesso decisiva.

Mentre il Club ha disputato un numero record di partite ai quattro angoli del mondo - dagli Stati Uniti a Doha -, voi avete risposto presenti a ogni appuntamento. In casa come in trasferta, in tutte le competizioni, fino all’ultimo secondo avete fatto risuonare i nostri cori e vibrare i nostri colori. Attraverso le vostre voci e le coreografie esposte nello stadio, si sono espresse tutto l’orgoglio e la forza del Paris Saint-Germain. Lo spettacolo non sarebbe stato così grande senza di voi. Tutti diversi, e tutti uniti dalla stessa passione.

Penso in particolare a coloro per i quali il Paris Saint-Germain è l’impegno di tutta una vita. Ai membri del programma Abbonati Storici. Alle nostre associazioni di tifosi che, grazie alla loro energia e alle loro animazioni, trasformano ogni incontro in un momento di intensità incomparabile. Ai nostri ambasciatori Rouge & Bleu dall’altra parte del mondo, più di 180 club di tifosi in 92 Paesi. A coloro che testimoniano la loro fedeltà impegnandosi nel programma MyParis. Un solo numero per illustrare il vostro sostegno incrollabile: 175 partite consecutive tutto esaurito al Parc des Princes! Oggi più che mai, il Paris Saint-Germain è forte perché ha i migliori tifosi del mondo. Insieme, uniti e appassionati, in campo, dietro le quinte e sugli spalti, continueremo a scrivere le pagine più belle della nostra storia e a far brillare il Paris Saint-Germain. Auguro a voi e ai vostri cari un felicissimo anno 2026".

Articoli correlati
PSG, il presidente Al Khelaifi assolto dal caso-diritti televisivi dei Mondiali 2026... PSG, il presidente Al Khelaifi assolto dal caso-diritti televisivi dei Mondiali 2026 e 2030
QSI allarga la sua famiglia. Il proprietario del PSG acquista il club belga dell'Eupen... QSI allarga la sua famiglia. Il proprietario del PSG acquista il club belga dell'Eupen
Al-Khelaifi premiato al Golden Boy 2025: "Risultati importanti, costruiamo il PSG... Al-Khelaifi premiato al Golden Boy 2025: "Risultati importanti, costruiamo il PSG del domani"
Altre notizie Calcio estero
Coppa d’Africa, le formazioni ufficiali di Tanzania-Tunisia: Samatta unico riferimento... Coppa d’Africa, le formazioni ufficiali di Tanzania-Tunisia: Samatta unico riferimento davanti
Coppa d'Africa, Uganda-Nigeria: le formazioni ufficiali. Osimhen titolare, c'è Dele-Bashiru... Coppa d'Africa, Uganda-Nigeria: le formazioni ufficiali. Osimhen titolare, c'è Dele-Bashiru
Guille González lascia il Cadice per il Real Madrid: l'annuncio del club andaluso... UfficialeGuille González lascia il Cadice per il Real Madrid: l'annuncio del club andaluso
Athletic Bilbao, Iñaki Williams non si morde la lingua: "Giocare in Arabia è una... Athletic Bilbao, Iñaki Williams non si morde la lingua: "Giocare in Arabia è una merda"
Manchester United sul talento Ederson Castillo: per lui il LDU Quito chiede 6 milioni... Manchester United sul talento Ederson Castillo: per lui il LDU Quito chiede 6 milioni
Rio Ferdinand: "Sesko come Saha: al Manchester United serve un attaccante così" Rio Ferdinand: "Sesko come Saha: al Manchester United serve un attaccante così"
Manchester City, Semenyo si avvicina: oggi l'entourage del calciatore ha incontrato... Manchester City, Semenyo si avvicina: oggi l'entourage del calciatore ha incontrato il club
Al-Khelaifi saluta un 2025 storico per l'universo PSG: "Un anno semplicemente eccezionale"... Al-Khelaifi saluta un 2025 storico per l'universo PSG: "Un anno semplicemente eccezionale"
Editoriale di Raimondo De Magistris Immagine box laterale di Raimondo De Magistris Chi l'avrebbe mai detto? L'incredibile 2025 degli allenatori raccontato in dieci clamorose storie. Sancito anche il tramonto di uno dei più grandi di sempre
Le più lette
1 Quote vincente Serie A, le quote scudetto aggiornate
2 Juventus, l'Inter apre al prestito oneroso per Davide Frattesi: Spalletti aspetta
3 Atletico Madrid, soddisfazione reciproca fra club e Raspadori. Complicato un addio a gennaio
4 Lazio, Castellanos mai così vicino alla cessione: Sarri vuole una punta alla Mertens, i nomi
5 Milan scatenato sul mercato degli attaccanti: accelerata con l'Angers per Cherif
Ora in radio
Maracanã 13:00Maracanã live!
Passa il pomeriggio con Maracanà. Attualità, interviste e tante bufere. Braglia, Brambati, De Paola, Bonanni, Garbo, Orlando, Bucchioni, Bezzi, Rampulla.
A Tutta C 17:00A Tutta C
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.
TMW News 18:00TMW News
Notizie, opinioni e attualità.
Primo piano
Immagine top news n.0 Rocchi risponde alla Lazio: "Se qualcuno non crede alla nostra buona fede sono pronto a lasciare"
Immagine top news n.1 Il Milan ha chiesto un incontro a Maignan e agente: tutti i dettagli della proposta di rinnovo
Immagine top news n.2 Koné si sblocca davanti al suo mentore. Se inizia pure a segnare, la Roma ha un top player
Immagine top news n.3 Lazio, oggi le dimissioni di Sarri dopo l'operazione: verso la panchina col Napoli
Immagine top news n.4 Serie A, la classifica del 2025: stravince la Roma! Como davanti a Lazio e Atalanta
Immagine top news n.5 Atletico Madrid, soddisfazione reciproca fra club e Raspadori. Complicato un addio a gennaio
Immagine top news n.6 La Roma torna ad allenarsi già oggi pomeriggio. Per Soulé semplice contusione al ginocchio
Immagine top news n.7 Classifiche a confronto: sorridono Allegri e Fabregas, fa meglio Gasp. Atalanta: -22!
TMW Podcast
Immagine news podcast primo piano L'ultima carta che la Fiorentina si gioca sul mercato per la salvezza Ascolta il podcast
APP TMW
Immagine news podcast n.1 A 12 milioni il Cagliari si è garantito un capitale per il futuro
Immagine news podcast n.2 L'Atalanta ha una miniera d'oro con Palestra: ma resterà a Bergamo?
Immagine news podcast n.3 Theo Hernandez ha avvisato il Milan sul futuro di Mike Maignan
Immagine news podcast n.4 L'Inter blinda Bastoni a gennaio. Ma d'estate accadrà la stessa cosa?
TMW Radio Sport
Immagine news Serie C n.1 Carpi, Bonzanini: "La nostra ossessione, per così dire, deve rimanere la salvezza"
Immagine news Serie A n.2 Rampulla: "Chiesa, un ritorno alla Juventus sarebbe ottimo. E sullo Scudetto..."
Immagine news Altre Notizie n.3 Braglia: "Con Spalletti uno come Chiesa può ritrovarsi. Più che con Conte"
Serie A
Immagine news Serie A n.1 La Sindaca di Firenze sul Franchi: "Mutui nelle procedure, 55 milioni recuperati"
Immagine news Serie A n.2 Berni: "Fiorentina delusione totale, Vanoli anche. Speriamo nel ribaltone di Paratici"
Immagine news Serie A n.3 Rampulla: "Chiesa, un ritorno alla Juventus sarebbe ottimo. E sullo Scudetto..."
Immagine news Serie A n.4 Giudice Sportivo: 2 giornate di squalifica per Di Francesco. Stop anche per Diego Carlos
Immagine news Serie A n.5 Il ct del Settebello: "Conte? Una sincera amicizia. Mi ha detto che a Napoli si trova benissimo"
Immagine news Serie A n.6 Lo Monaco: "L'unica perplessità sono i 4 ko, per il resto il Napoli vola". E parla di Lucca
Serie B
Immagine news Serie B n.1 Cambio in dirigenza per l'Empoli. Esonerati il Ds Gemmi e lo scouting Perna
Immagine news Serie B n.2 Serie B, giudice sportivo: sei gli squalificati. E multa salata per Gondo (Reggiana) e il Bari
Immagine news Serie B n.3 Padova, Peghin e Bianchi: "Il 2026 ci vedrà impegnati a crescere ancora, dentro e fuori dal campo"
Immagine news Serie B n.4 Dopo attacco e difesa, la Samp guarda anche al centrocampo: nel mirino Piccinini del Pisa
Immagine news Serie B n.5 Avellino, si chiude un eccellente 2025. Mercato, priorità alle uscite: salutano in tanti
Immagine news Serie B n.6 Dallo Stadio all’Italia: in campo, la Bellezza. Lega B e Ministero del Turismo per il Made in Italy
Serie C
Immagine news Serie C n.1 Carpi, Bonzanini: "La nostra ossessione, per così dire, deve rimanere la salvezza"
Immagine news Serie C n.2 Torres, Greco: "Il mese di gennaio sarà fondamentale per noi. Mercato? Cercare le persone giuste"
Immagine news Serie C n.3 Dopo Pellizzari, un altro addio anticipato in casa Forlì. Risolto il contratto di Saporetti
Immagine news Serie C n.4 Serie C, ecco gli arbitri della 20ª giornata nei tre Gironi del campionato 2025-2026
Immagine news Serie C n.5 Ritorno in Italia per Cernigoi? L'attaccante è finito nel mirino del Trento e del Cosenza
Immagine news Serie C n.6 Trento, completato il processo di trasformazione in Società per Azioni: la nota del club
Pronostici
Immagine news Pronostici n.1 Pronostico Uganda-Nigeria, le Gru cercano l'impresa per tenere vivo il sogno qualificazione
Immagine news Pronostici n.2 Pronostico Roma-Genoa, De Rossi torna all'Olimpico: emozioni e punti pesanti in palio
Immagine news Pronostici n.3 Quote risultato esatto Atalanta Inter
Calcio femminile
Immagine news Calcio femminile n.1 Lazio Women, Le Bihan: "Gennaio e febbraio mesi importantissimi, vedremo cosa potremo fare"
Immagine news Calcio femminile n.2 Serie A Women, ufficiali date e orari delle prime tre giornate del 2026: inizia il conto alla rovescia
Immagine news Calcio femminile n.3 Giacinti regina del gol in Turchia: 14 reti gol Galatasaray. Con l'obiettivo di riconquistare l'Azzurro
Immagine news Calcio femminile n.4 Serie A Women, Piemonte regina del gol nel 2025. Guerzoni e Livignani le baby esordienti
Immagine news Calcio femminile n.5 La Roma potrebbe perdere Dragoni a gennaio: il Barcellona pensa di riportarla a casa
Immagine news Calcio femminile n.6 Coppa Italia Women, date e orari dei quarti di finale: si parte il 20/01 con Milan-Fiorentina
TMW Magazine
Download TMW MagazineTMW Magazine n.164 Download
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3Riccardo Budoni: "Le partite per strada e la Lazio come una seconda pelle" Ascolta il podcast
Calcio2000
Immagine news L'Angolo di Calcio2000 n.3 Dall’autogol di Perth alla desolazione di Riad: sicuri che il calcio italiano sia esportabile?