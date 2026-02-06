Subito Lookman-gol all'Atletico, Simeone lo esalta: "Diverso da tutti gli altri che abbiamo"

C’è una firma netta sul quarto di finale di Coppa del Re andato in scena alla Cartuja: quella di Ademola Lookman. L’Atlético Madrid archivia la pratica Real Betis con un perentorio 0-5 e vola in semifinale di Copa del Rey, ma è soprattutto la giocata dell’ex Atalanta a prendersi la scena. Nel primo tempo, sul passaggio di Simeone dalla sinistra, Lookman accende lo stadio: prima manda fuori giri il diretto avversario, poi si accentra eludendo un secondo intervento e infine lascia partire un destro chirurgico che si infila all’angolino, senza lasciare scampo ad Adrián. Un gol di pura qualità, che spacca la partita e indirizza definitivamente il match, già avviato dalle reti di Hancko e Simeone prima dell’intervallo. Nella ripresa Griezmann e Thiago Almada arrotondano il punteggio.

Nel post gara Diego Pablo Simeone non nasconde la soddisfazione e si sofferma proprio su Lookman: "Le sue qualità parlano da sole. È diverso da tutti gli altri che abbiamo, uno specialista delle situazioni uno contro uno. Ci permette di giocare in diverse posizioni e ha avuto un impatto molto positivo sul gioco della squadra". L’allenatore argentino rincara la dose: "È un ragazzone, ha già 28 anni ed è venuto per aiutarci. Speriamo di aiutarlo anche noi, perché possa continuare a crescere e renderci ancora migliori".

Un’investitura chiara, che certifica come l’inserimento di Lookman sia stato immediato e senza bisogno di adattamento. L’Atlético guarda ora avanti, verso la semifinale contro l’Athletic Club, con la consapevolezza di aver aggiunto un’arma decisiva al proprio arsenale offensivo.