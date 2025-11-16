Zidane rifiuta tutto e aspetta solo la panchina della Francia: quando sarà l'elezione da CT

“Presto tornerò ad allenare”. Con una dichiarazione del genere Zinedine Zidane poteva solamente creare fermento e grande curiosità per quello che sarebbe un grande ritorno in panchina dopo aver sollevato in cielo 11 trofei da allenatore del Real Madrid, prima di lasciare da eroe nel 2021. In attesa di quel grande incarico sognato per una carriera da giocatore prima e da tecnico poi da assoluta leggenda. Infatti, è ormai di dominio pubblico l'indiscrezione sempre più ripetuta della sua imminente nomina da commissario tecnico della Francia.

Un arrivo che dovrà pazientare, tuttavia, perché l'attuale CT Didier Deschamps ha un contratto valido fino a luglio, dunque Zizou dovrà attendere il suo momento dopo il Mondiale. Nel frattempo gli agenti dell'allenatore dei Bleus si stanno muovendo tra diverse panchine del campionato saudita in cerca di una sistemazione per la prossima stagione. Il quotidiano AS, intanto, ha voluto smentire ogni voce riguardante un possibile ribaltamento di panchina al Real Madrid per licenziare Xabi Alonso e riportare a casa Zidane.

Nonostante il rapporto tra il club madrileno e Zidane sia buono, in realtà è solo questione di tempo per vedere il Pallone d'Oro sulla panchina della Nazionale francese. Anche perché tutte le offerte ricevute finora sono state rifiutate dall’ex Real Madrid: lui aspetta solo i Bleus. Un percorso di rapida ascesa per il 53enne da allenatore, con Castilla e Real Madrid uniche esperienze sul curriculum. Ma rispetto a Zizou, solo Ancelotti può vantare tre Champions League con il Real, a cui aggiungere quelle conquistate con il Milan.