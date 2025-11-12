Tuchel avverte le sue stelle: "Nessun posto garantito, ci deve essere meritocrazia"

Thomas Tuchel ha lanciato un messaggio chiaro ai suoi giocatori: nessuno avrà un trattamento di favore, neppure i nomi più illustri. Alla vigilia della sfida contro la Serbia, il CT dell’Inghilterra ha spiegato che non intende modificare il sistema di gioco solo per far spazio ai campioni appena rientrati in gruppo.

Jude Bellingham e Phil Foden, tornati tra i convocati dopo mesi di assenza, dovranno guadagnarsi il posto in un’Inghilterra che ha già ottenuto il pass per i Mondiali 2026 e che ha vinto le ultime quattro gare con un impressionante 15-0 complessivo. Nel frattempo, giovani come Morgan Rogers hanno brillato nel ruolo di trequartista, approfittando proprio della loro assenza. Interrogato sulla possibilità di schierare insieme Rogers e Bellingham, Tuchel ha risposto con pragmatismo: "Forse sì, ma non nello stesso ruolo. È meglio che tutti giochino nella loro posizione ideale, così da avere una competizione reale. Al momento la sfida è tra loro due, ma è una competizione sana, non devono essere nemici".

Tuchel ha elogiato l’atteggiamento di Bellingham e Foden: "Si sono reinseriti subito nel gruppo. Non vedo perché dovrebbe esserci imbarazzo: la squadra ha continuato a crescere senza di loro, ma ora tocca a loro contribuire. Gli standard sono alti e chi entra deve adattarsi". Il tecnico tedesco ha poi fornito aggiornamenti sugli infortunati: Marc Guehi, fermato da un problema al piede, potrebbe tornare disponibile per la seconda gara contro l’Albania. "Non c’è alcun danno strutturale, dipende solo dal dolore. Vedremo giorno per giorno", ha spiegato Tuchel, elogiando la determinazione del difensore del Crystal Palace.

Infine, parole d’elogio per Elliot Anderson, centrocampista del Nottingham Forest: "È uno dei migliori della Premier in questo momento. Ma niente garanzie per il Mondiale: qui conta solo la meritocrazia. È calcio d’élite e bisogna dimostrarlo ogni giorno".