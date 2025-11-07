Inghilterra, i convocati di Tuchel: tornano Foden e Bellingham, la novità è Alex Scott

Il commissario tecnico Thomas Tuchel ha diramato la lista dei 25 convocati dell’Inghilterra per le ultime due partite di qualificazione ai Mondiali 2026 contro Serbia e Albania. I Three Lions scenderanno in campo giovedì 13 novembre a Wembley contro la Serbia, prima di volare a Tirana, dove affronteranno l’Albania domenica 16 novembre.

Già qualificata per il torneo in programma la prossima estate tra Stati Uniti, Canada e Messico, l’Inghilterra punta ora a chiudere al meglio il girone e a perfezionare gli ultimi dettagli in vista della fase finale. Tra le novità spicca il ritorno di Jude Bellingham, Phil Foden e Adam Wharton, oltre al rientro tra i portieri di Nick Pope.

A sorpresa è arrivata la prima convocazione in assoluto per il giovane centrocampista del Bournemouth, Alex Scott, protagonista di un ottimo avvio di stagione e reduce dal trionfo con l’Under 21 agli Europei di categoria: "Alex ha mostrato maturità, qualità e grande personalità in Premier League. È pronto per fare il passo successivo", ha spiegato Tuchel.

Portieri: Dean Henderson (Crystal Palace), Jordan Pickford (Everton), Nick Pope (Newcastle United)

Difensori:Dan Burn (Newcastle United), Marc Guéhi (Crystal Palace), Reece James (Chelsea), Ezri Konsa (Aston Villa), Nico O'Reilly (Manchester City), Jarell Quansah (Bayer Leverkusen), Djed Spence (Tottenham Hotspur), John Stones (Manchester City)

Centrocampisti: Elliot Anderson (Nottingham Forest), Jude Bellingham (Real Madrid), Jordan Henderson (Brentford), Declan Rice (Arsenal), Morgan Rogers (Aston Villa), Alex Scott (AFC Bournemouth), Adam Wharton (Crystal Palace)

Attaccanti: Jarrod Bowen (West Ham United), Eberechi Eze (Arsenal), Phil Foden (Manchester City), Anthony Gordon (Newcastle United), Harry Kane (Bayern Monaco), Marcus Rashford (Barcellona, ​​prestito dal Manchester United), Bukayo Saka (Arsenal)