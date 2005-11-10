Arsenal convinto da Antonio Nusa, assalto già a gennaio. Il Lipsia chiede 70 milioni di euro

L’Arsenal vuole fare sul serio per Antonio Nusa. Il club londinese ha individuato nell’esterno offensivo del Lipsia un obiettivo concreto per rinforzare il reparto avanzato ed è convinto di riuscire a portarlo a Londra. La trattativa, però, è ancora tutta da costruire: la distanza tra le richieste del club tedesco e la proposta dei Gunners resta significativa, con la valutazione del giocatore che rappresenta il principale ostacolo alla fumata bianca.

70 milioni

Il Lipsia non sembra intenzionato a fare sconti e per lasciarlo partire chiede 70 milioni di euro. Nelle scorse settimane l'Arsenal aveva chiesto informazioni ma con l'idea di non sforare oltre i 55 milioni. È evidente che ci sia quindi una bella differenza fra domanda e offerta, ma da Londra parlano di un affare che sta avendo un'impennata, probabilmente con l'idea di alzare la proposta. D'altro canto in estate è già stato ceduto Yan Diomande al Real Madrid, per 140 milioni.

Per Nusa si era già accesa l’attenzione di un’altra big del calcio italiano. Durante la scorsa estate la Roma aveva seguito con interesse il profilo del norvegese, valutandolo come un possibile rinforzo per il proprio reparto offensivo. I contatti, tuttavia, non avevano portato a un’intesa definitiva e l’affare non si era concretizzato.