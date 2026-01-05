Jim Ratcliffe e le dichiarazioni invecchiate male su Amorim: "Avrà almeno tre anni"

Sono bastati meno di tre mesi, e non tre anni, perché Jim Ratcliffe, capo di INEOS e comproprietario del Manchester United (il 75% è attualmente in mano ai Glazer) cambiasse idea su Ruben Amorim. A inizio ottobre, il multimiliardario britannico aveva difeso il tecnico portoghese, esonerato oggi, con dichiarazioni invecchiate malissimo in pochissimo tempo.

“A volte non capisco la stampa”. Ratcliffe, in particolare, aveva contestato le continue critiche ai Red Devils: “Vogliono il successo immediato, come se si trattasse di accendere un interruttore. Non si gestisce un club come lo United sulla base di reazioni istintive”. In effetti, dopo la dura conferenza stampa di Amorim, a Manchester hanno fatto passare la notte prima di procedere a silurarlo.

Nelle sue dichiarazioni, Ratcliffe aveva inoltre smentito ogni scenario legato all’esonero su eventuale richiesta dei Glazer: "Non succederà. Questo è tutto. Noi siamo qui, loro in America: è troppo lontano per gestire un club così grande e complesso. Amorim ha almeno tre anni per dimostrare di essere un grande allenatore”. Pare di no.