Genoa, scalpitano gli innesti di gennaio: De Rossi lancia Amorim, qualche dubbio per Baldanzi

Vigilia di campionato per il Genoa. Domani pomeriggio la squadra di Daniele De Rossi scenderà in campo allo "Zini" di Cremona per sfidare i grigiorossi dell'ex Davide Nicola. Uno scontro diretto importante fra due squadre appaiate a 23 punti in classifica a +6 dalla zona retrocessione. Ultimi accorgimenti per il tecnico rossoblù, ultimi dubbi di formazione con gli acquisti del mercato di gennaio che potrebbero presto trovare spazio.

De Rossi lancia Amorim

Uno è sicuramente Alex Amorim. Il centrocampista brasiliano arrivato dall'Alverca potrebbe anche ritagliarsi uno spazio importante già nel match in terra lombarda. Il mister rossoblù lo stima molto e potrebbe anche lanciarlo dal primo minuto. "Scalpita, vuole giocare, me l’ha detto" sottolinea in conferenza stampa DDR che ha dimostrato di voler puntare sul giocatore. Tanta la stima nei suoi confronti, un giocatore che "a breve nella mia testa diventerà un punto fermo del Genoa".

Baldanzi deve attendere

Amorim non è l'unico giocatore che scalpita. Anche Tommaso Baldanzi, arrivato il mese scorso dalla Roma, vuole scendere in campo. Il fantasista si è allenato col gruppo ma il rientro potrebbe slittare alla partita contro il Torino, come si era paventato nelle settimane passate. "Ci prendiamo ancora due giorni per vedere come sta" ha sottolineato De Rossi ieri in conferenza. Ultime valutazioni in corso. Da capire se verrà comunque aggregato alla squadra oppure se, per non rischiare, verrà risparmiato.