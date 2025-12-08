La confessione di Neymar: "Ero a terra, ho dovuto chiedere l'aiuto di uno psicologo"

Dopo aver trascinato il Santos alla salvezza nell’ultima giornata del Brasileirão e aver conquistato un posto nella Copa Sudamericana 2026, Neymar ha rivelato uno dei momenti più difficili della sua carriera. Una confessione cruda, inattesa, che ha scosso il Brasile. L’attaccante ha raccontato di essere crollato psicologicamente dopo la sconfitta contro il Flamengo, quando una valanga di critiche lo ha travolto oltre il limite: "Il mio stato emotivo era arrivato a zero. Non avevo la forza nemmeno per alzarmi. Le critiche, quando si tratta di me, superano sempre una certa soglia. Questa volta non ho retto".

Rientrato al Santos a gennaio 2025 e protagonista in un finale di stagione ad altissima tensione, Neymar ha spiegato che l’appoggio dell’allenatore, dei compagni e della famiglia è stato decisivo: "Se non fosse stato per loro, non credo avrei avuto le energie per tornare". Pur avendo già seguito percorsi di terapia in passato, ha ammesso che era la prima volta in cui chiedeva aiuto per un reale crollo emotivo: "Sono forte, sopporto tanto. Ma stavolta non ce l’ho fatta".

Nonostante un dolore al menisco, il fuoriclasse ha giocato 90 minuti di grande livello nel decisivo 3-0 al Cruzeiro, pochi giorni dopo una tripletta contro il Juventude. "Le ultime settimane sono state durissime. Ringrazio chi mi ha aiutato a rimettermi in piedi. Ora ho bisogno di riposo e poi mi opererò al ginocchio", ha dichiarato. Sul futuro, però, tutto resta aperto. Il contratto è in scadenza e non c’è ancora un accordo: "Voglio staccare per una settimana. Il mio cuore è del Santos, ma non so cosa succederà".