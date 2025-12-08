Il Paris FC non molla Kante. Arnault: "Vicino in estate ma l'Al Ittihad non ha voluto cederlo"

Nelle ultime settimane il Paris FC ha manifestato apertamente il desiderio di riportare N’Golo Kanté in Francia. Il centrocampista campione del mondo 2018 non ha ancora rinnovato il contratto con l’Al Ittihad e il club parigino sperava di rinforzare la rosa con un giocatore di grande esperienza internazionale. Tuttavia, secondo le ultime indiscrezioni riportate da Foomercato, il ritorno di Kanté in Ligue 1 sembra ormai improbabile.

Antoine Arnault, presidente del Paris FC, ha confermato che il francese era davvero nei piani del club e che l’affare è stato molto vicino a concretizzarsi. "Ci siamo davvero andati vicino quest’estate", ha dichiarato Arnault in un’intervista a L’Équipe. "È un peccato che non sia venuto, ero dispiaciuto per questo. Credo che anche lui volesse trasferirsi, ma il suo club non lo ha permesso. Noi rispettiamo la decisione, ma è un vero peccato: avere N’Golo in squadra avrebbe creato una dinamica importante e forse ci avrebbe permesso di guadagnare cinque punti in più in classifica".

Il dirigente ha poi aggiunto che, al momento, l’interesse non è più attuale, ma il Paris FC potrebbe tornare alla carica per il centrocampista, noto per la sua capacità di recupero palla e per l’equilibrio in mezzo al campo. Caratteristiche che avrebbero potuto rappresentare un elemento chiave per migliorare le prestazioni della squadra e aumentare le ambizioni di classifica. Il no dell’Al-Ittihad ha chiuso solo temporaneamente le porte al ritorno in Francia.