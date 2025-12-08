Sfogo Salah, ma comanda Slot: starà lontano per un breve periodo dal Liverpool

Dopo un gol in extremis del Leeds che ha garantito il pareggio all’ultimo minuto sul Liverpool, l'umore dello spogliatoio dei Reds era parecchio malmostoso. Ma l'intervista flash rilasciata da Mohamed Salah, alla terza panchina di fila, ha provocato un terremoto di magnitudo incalcolabile. Le stoccate rilasciate a sequela e con una calma disarmante dall'asso egiziano hanno messo in imbarazzo i delegati del club inglese nei paraggi, con un messaggio-sfogo diretto anche all'allenatore Arne Slot.

"Non è accettabile che io finisca di nuovo in panchina, e non capisco perché stia succedendo a me", l'incipit di Salah, che di fronte ai giornalisti ha dichiarato di sentirsi quasi "gettato sotto un autobus" nonostante tutto quello che ha dato al Liverpool. E sul futuro non ha lasciato spazio alle incertezze, sebbene il rinnovo firmato in estate fino al 2027: "Ho fatto tanto per il Liverpool. Non devo lottare ogni giorno per una posizione che mi sono guadagnato. Vedremo cosa succederà".

A seguito di un atto di insubordinazione tale e pubblico, l'ex Roma è stato tagliato fuori dall'elenco dei convocati della squadra che viaggerà a Milano per sfidare l'Inter a San Siro domani in Champions League. Arne Slot, allenatore dei Reds, tuttavia ha preso questa decisione al fianco della dirigenza del club, così come di lasciare Salah fuori dalle partite ufficiali per un breve periodo dopo le sue forti dichiarazioni. Con un appoggio totale da parte dei piani alti. Lo assicurano tabloid e vari media inglesi.

Questo, ovviamente, va un po' in controtendenza a quanto assistito in allenamento, con il giocatore di 33 anni presente e sorridente, ritratto dalle immagini in vena di scherzi con il suo compagno di squadra Szoboszlai. Privo di alcuna preoccupazione. Intanto domani in trasferta non ci sarà, rimarrà a casa, ma è atteso alla seduta di lavoro del day-after. Secondo quanto affermato da The Guardian, tuttavia, questo comportamento fuori dalle righe di Salah sarebbe un tentativo probabile di ottenere la propria cessione. Oppure l'addio di Slot.