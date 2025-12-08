Son vittima di estorsione: donna condannata a 4 anni per ricatto legato a una gravidanza

Una donna coreana di 20 anni è stata condannata a quattro anni di prigione per aver ricattato il famoso calciatore Heung-min Son, allora giocatore del Tottenham. L’imputata, riporta l'agenzia Yonhap News TV, avrebbe commesso reato di estorsione: aveva chiesto 300 milioni di won (175.500 euro) al trequartista alla fine del 2024, dopo avergli inviato l’immagine di un’ecografia fetale e averlo minacciato di rendere pubblica la gravidanza.

Successivamente aveva tentato di estorcergli altri 70 milioni di won (41.000 euro) con la complicità del suo fidanzato, identificato come signor Yong, che è stato condannato a due anni di prigione per tentata estorsione. Entrambi sono detenuti dal mese di maggio.

Son aveva rifiutato di versare questa seconda somma e aveva sporto denuncia. Il processo si è svolto il mese scorso durante un’udienza a porte chiuse alla quale ha preso parte. Il 33enne gioca dal mese di agosto al Los Angeles FC, dopo dieci stagioni al Tottenham, durante le quali ha disputato 454 incontri e segnato 173 gol, vincendo l'Europa League alla fine della sua avventura.