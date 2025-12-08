PSG, grattacapo Dembelé: colpito dall'influenza, rischia di saltare l'Athletic in Champions

Una decisione sarà presa nelle prossime ore. Ma tra due giorni il Paris Saint-Germain è atteso dalla trasferta in Champions League a San Mamés e Luis Enrique deve tirare le somme riguardo Ousmane Dembélé.

L'attaccante francese e ultimo vincitore del Pallone d'Oro è stato colpito da una sindrome influenzale e non ha partecipato alla sessione di allenamento prevista in data odierna al centro sportivo del PSG. Questo, secondo quanto riferito da L'Equipe, rende incerta la sua presenza per la sfida fuori casa contro l'Athletic Bilbao, partita in programma mercoledì sera (ore 21).

Dal suo rientro dall’infortunio al polpaccio, il 4 novembre contro il Bayern Monaco, Dembele ha collezionato solamente tre ingressi a gara in corso: contro il Tottenham (11 minuti), il Monaco (26 minuti) e il Rennes (26 minuti). Un ritorno graduale deciso di comune accordo con il suo allenatore, secondo quanto riportato dal quotidiano francese, che aveva avvertito che sarebbe stato "più attento del solito" con il giocatore di 28 anni.