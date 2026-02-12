Arsenal, occhio al City. Arteta: "Sappiamo quanto sia dura, dominare per lunghi periodi..."

Niente da fare, il Manchester City ha rosicchiato un punto pesante nella rincorsa alle spalle dei Gunners dopo l'1-1 in casa del Brentford questa sera, in occasione della 26ma giornata di Premier League. Il tecnico dell'Arsenal, Mikel Arteta, si è presentato ai microfoni di TNT Sports per commentare il pareggio ottenuto: "Un campo davvero difficile in cui venire, lo sapevamo. È molto complicato dominare la partita per lunghi periodi perché loro sono molto bravi", ha spiegato l'allenatore spagnolo.

"Tutto può succedere e può capitare qualcosa di molto negativo. Bisogna saper navigare attraverso queste situazioni", ha aggiunto con assoluta consapevolezza dei fatti in classifica Arteta. Perché Guardiola e i suoi ragazzi non aspettavano altro che un mezzo scivolone dell'Arsenal per riaprire ancor di più i discorsi per il titolo. "Fa parte del gioco. A volte non inizi così bene e a volte è anche merito dell'avversario", l'analisi dell'allenatore della capolista di Premier League, a +4 ora dal City.

"Dobbiamo fare il nostro lavoro, dobbiamo venire in tutti questi campi proprio come il resto delle squadre. Sappiamo quanto sia dura; bisogna essere al meglio in ogni partita e serve anche fortuna per portare a casa i tre punti", la conclusione proposta dalla guida spagnola.