Arsenal, Arteta esalta Eze: "Giocatore creativo, vive di momenti. E deve crearli lui"

L'Arsenal ha battuto 4-0 il Brighton in FA Cup e lo ha fatto con Eze grande protagonista, in campo per tutta la partita. Mikel Arteta, tecnico dei Gunners, ne ha parlato in conferenza, elogiando il suo calciatore: "Sta già giocando un ruolo importante. Ha giocato molte partite per noi e continuerà a farlo. Quei giocatori hanno bisogno di quei momenti e, soprattutto quando parliamo di giocatori creativi, devono sentire di essere loro a creare quei momenti".

Eze in stagione ha giocato 7 gare in Champions League, 4 in EFL Cup, con un gol all'attivo, 2 in FA Cup e 20 in Premier League, siglando 4 reti. Arrivato in estate dal Crystal Palace per 69,3 milioni di euro, ha avuto bisogno di tempo per adattarsi, ma ultimamente pare aver trovato un po' più di continuità, che gli sta permettendo di fare la differenza.