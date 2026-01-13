Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Klopp esclude un futuro al Real Madrid e consola Alonso: "Sostituire Ancelotti difficile"

Klopp esclude un futuro al Real Madrid e consola Alonso: "Sostituire Ancelotti difficile"
© foto di www.imagephotoagency.it
Daniele Najjar
Oggi alle 12:56
Daniele Najjar

In un'intervista rilasciata a "Sport and Talk from Hangar-7", l'ex tecnico di Bayer Leverkusen e Liverpool, Jürgen Klopp, ha parlato del cambio di allenatore avvenuto in casa del Real Madrid, che ha esonerato Xabi Alonso per affidarsi ad Arbeloa. Inoltre il tecnico tedesco ha spiegato perché non fosse lui il candidato ideale per succedere a Xabi Alonso.

Queste le sue parole, innanzitutto per consolare il collega, con un aperto complimento a Carlo Ancelotti: "Quando arrivi dopo una leggenda e un allenatore incredibilmente bravo come Carlo Ancelotti, che aveva un modo molto particolare di allenare le sue squadre, e provi a introdurre nuove regole, tutto diventa troppo difficile. Mi dispiace molto per lui, perché lo considero un grande allenatore".

Il direttore calcistico globale del mondo Red Bull ha però escluso categoricamente un futuro trasferimento al Real Madrid: "Quanto accaduto non mi riguarda affatto e non ha significato nulla per me. Il mercato degli allenatori sta attraversando una profonda trasformazione", ha aggiunto. Per poi riaffermare la sua scelta di 'chiamarsi fuori' dai ruoli in panchina: "Non è una cattiva idea osservare tutto da lontano e non pensare a cosa potrebbe significare per te personalmente, perché sei nel posto giusto". Insomma, Klopp, per ora, non ne vuol sapere di tornare in sella ad una squadra.

Editoriale di Raimondo De Magistris Immagine box laterale di Raimondo De Magistris La Roma rischia grosso: da Raspadori e Zirkzee a Malen e Robinio Vaz. Inter, sfumato Cancelo valuta un altro cavallo di ritorno. A Napoli tutto dipende da...
