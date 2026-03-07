L'agente di Klopp smentisce l'approdo in Liga: "Non c'è bisogno che risponda a delle voci"

Il futuro di Jürgen Klopp è tornato prepotentemente al centro delle cronache sportive, alimentando indiscrezioni su un suo clamoroso ritorno in panchina. Nonostante il recente approdo ai vertici dell'universo Red Bull, in Spagna si sono rincorse voci che vedrebbero l'ex tecnico del Liverpool in cima alla lista dei desideri delle due grandi di Madrid. Se per l'Atletico si ipotizzava un dopo-Simeone (il cui contratto scade nel 2027), per il Real Madrid i rumors parlavano di contatti già avviati, scatenando l'immediata reazione dell'entourage dell'allenatore tedesco.

L'agente smentisce ogni contatto con Real e Atletico

Il suo storico agente, Marc Kosicke, ha spento sul nascere ogni speculazione con parole estremamente dirette: "Non c'è bisogno di rispondere a domande su questioni che sono solo voci. Nessuno ci ha contattato al momento. Jürgen Klopp è molto felice del suo attuale ruolo in Red Bull e ciò che viene detto riguardo a trattative per allenare il Real Madrid sono solo chiacchiere, per ora". .

Anche Red Bull smentisce l'addio

Sulla stessa linea d'onda si è schierato l'amministratore delegato di Red Bull, Oliver Mintzlaff, che ha definito le voci su una possibile via d'uscita dal contratto di Klopp come "un'assurdità totale, un'invenzione di sana pianta". Mintzlaff ha poi ribadito la totale sintonia con il tecnico: «Al contrario, siamo estremamente soddisfatti del lavoro di Jürgen. Investe moltissimo tempo ed energie, è in costante contatto con i nostri allenatori e direttori sportivi per sviluppare la nostra filosofia calcistica in modo sostenibile".